Custom symbols

사용자 지정 심볼 속성을 생성하고 편집하는 기능.

특정 거래 서버 터미널에 연결하면 브로커가 제공하는 재무 기호의 시계열 작업을 할 수 있습니다. 사용 가능한 재무 기호가 Market Watch(마켓 워치) 창에 목록으로 표시됩니다. 별도의 기능 그룹을 통해 거래 세션, 시장 수준 업데이트 및심볼 속성에 대한 데이터를 수신할 수 있습니다.

이 섹션에서 설명하는 기능 그룹을 통해 사용자 지정 심볼을 생성할 수 있습니다. 이를 위해 사용자는 거래 서버의 기존 심볼, 텍스트 파일 또는 외부 데이터 소스를 적용할 수 있습니다.