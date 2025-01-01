문서화섹션
사용자 지정 심볼 속성을 생성하고 편집하는 기능.

특정 거래 서버 터미널에 연결하면 브로커가 제공하는 재무 기호의 시계열 작업을 할 수 있습니다. 사용 가능한 재무 기호가 Market Watch(마켓 워치) 창에 목록으로 표시됩니다. 별도의 기능 그룹을 통해 거래 세션, 시장 수준 업데이트 및심볼 속성에 대한 데이터를 수신할 수 있습니다.

이 섹션에서 설명하는 기능 그룹을 통해 사용자 지정 심볼을 생성할 수 있습니다. 이를 위해 사용자는 거래 서버의 기존 심볼, 텍스트 파일 또는 외부 데이터 소스를 적용할 수 있습니다.

기능

액션

CustomSymbolCreate

지정된 그룹에 지정된 이름을 가진 사용자 지정 심볼을 생성

CustomSymbolDelete

지정된 이름의 사용자 지정 심볼 삭제

CustomSymbolSetInteger

사용자 지정 심볼에 대한 정수 유형 속성 값 설정

CustomSymbolSetDouble

사용자 지정 심볼에 대한 실제 유형 속성 값 설정

CustomSymbolSetString

사용자 지정 심볼에 대한 문자열 유형 속성 값 설정

CustomSymbolSetMarginRate

사용자 지정 심볼에 대한 주문 유형 및 방향에 따른 마진율 설정

CustomSymbolSetSessionQuote

지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 시세 세션의 시작 및 종료 시간 설정

CustomSymbolSetSessionTrade

지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 트레이딩 세션의 시작 및 종료 시간 설정

CustomRatesDelete

지정된 시간 간격의 사용자 지정 심볼 가격 기록에서 모든 막대 삭제

CustomRatesReplace

지정된 시간 간격 내에 사용자 지정 심볼의 가격 기록을 MqlRates 유형 배열의 대열로 완전히 교체

CustomRatesUpdate

사용자 지정 심볼 기록에 결손 막대를 추가하고 기존 데이터를 MqlRates 유형 배열의 막대로 교체

CustomTicksAdd

MqlTick 유형의 배열에서 사용자 지정 심볼의 가격 기록에 데이터를 추가 Market Watch 창에서 사용자 지정 심볼을 선택해야 함

CustomTicksDelete

지정된 시간 간격의 사용자 지정 심볼 가격 기록에서 모든 틱 삭제

CustomTicksReplace

지정된 시간 간격 내에 사용자 지정 심볼의 가격 기록을 MqlTick 유형 배열의 데이터로 완전히 교체

CustomBookAdd

다음을 전달 - 사용자 지정 심볼에 대한 마켓의 뎁스(Depth of Market)의 상태