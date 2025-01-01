- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartTimePriceToXY
시간/가격 표시에서 X 및 Y 좌표로 차트의 좌표에 반환.
|
bool ChartTimePriceToXY(
매개변수
chart_id
[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.
sub_window
[in] 차트 하위 창의 번호. 0은 주 차트 창을 의미합니다.
시간
[in] X축을 따라 픽셀 단위로 수신되는 차트의 시간 값입니다. 원점은 주 차트의 창 왼쪽 위에 있습니다.
가격
[in] Y 축을 따라 픽셀 단위로 표시되는 차트의 가격 값. 원점은 주 차트의 창 왼쪽 위에 있습니다.
x
[out] X로의 시간 변환이 수신될 변수.
y
[out] Y로의 가격 변환이 수신될 변수.
값 반환
성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수 호출.
예:
|
#define BAR_NUMBER 0 // 가격과 시간을 가져오는 바의 번호
추가 참조