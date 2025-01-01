- OrderCalcMargin
PositionGetDouble
이 함수는 PositionGetSymbol 또는 PositionSelect를 사용하여 사전 선택된 오픈 포지션의 요청된 속성을 반환합니다. 위치 속성은 double 유형이어야 합니다. 이 함수엔 2가지 변수가 있습니다
1. 속성 값을 즉시 반환합니다.
|
double PositionGetDouble(
2. 함수 실행의 성공 여부에 따라 true 또는 false를 반환합니다. 성공하면 속성 값이 마지막 매개 변수에서 참조로 전달되는 수신 변수에 배치됩니다.
|
bool PositionGetDouble(
매개 변수
property_id
[in] 포지션 속성 식별자. 이 값은 ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE 열거값 중 하나일 수 있습니다.
double_var
[out] 요청된 속성의 값을 수락하는 double 유형의 변수.
반환값
Value of the double type. 이 함수가 실패하면 0이 반환됩니다.
참고
포지션 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING 및 ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)의 "netting" 해석의 경우, 언제든지 하나의 포지션이 하나의 심볼에 대해 존재할 수 있습니다. 이 포지션은 하나 이상의 거래의 결과입니다. Toolbox 창의 Trading 탭에도 표시되는 유효한 보류 주문과 포지션을 혼동하지 마십시오
개별 포지션이 허용되는 경우 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), 하나의 심볼로 여러 포지션을 오픈할 수 있습니다.
포지션에 대한 새로운 데이터를 받으려면 PositionSelect()을 바로 호출한 뒤 참조하는 것이 좋습니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
참고 항목