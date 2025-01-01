//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 모든 계정 포지션에 의한 루프

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 해당 속성에 액세스할 포지션을 자동으로 선택하여 다음 포지션의 티켓을 가져옵니다.

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- 포지션 유형을 가져오고 포지션 실제 속성 목록에 대한 헤더를 표시

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("Double properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- 헤더 아래에서 선택한 포지션의 모든 실제 속성을 인쇄

PositionPropertiesDoublePrint(15);

}

/*

결과:

Double properties of an open position Buy #2807075208:

Volume: 1.00

Price open: 1.10516

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10518

Swap: 0.00

Profit: 2.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 선택한 포지션의 실제 속성을 저널에 표시 |

//+------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

double value=0;



//--- 계정 통화, 포지션 심볼 및 심볼의 소수 자릿수를 가져옵니다.

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

string symbol =PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits =(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- 헤더 텍스트와 헤더 필드의 너비를 정의합니다.

//--- 헤더 너비가 0과 같은 함수에 전달되면 너비는 헤더 줄 크기 + 1이 됩니다.

header="Volume:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- 저널에서 지정된 헤더 너비로 포지션 볼륨을 가져오고 표시

if(!PositionGetDouble(POSITION_VOLUME, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- 포지션 가격 값을 저널에 표시

header="Price open:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- 저널에 StopLoss 값을 표시

header="StopLoss:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- 저널에 TakeProfit 값을 표시

header="TakeProfit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_TP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- Price current 값을 저널에 표시

header="Price current:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- 누적된 스왑값을 저널에 표시

header="Swap:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SWAP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- 저널에 현재 수익 값을 표시

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PROFIT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f %s", w, header, value, currency);

}