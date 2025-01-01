- ChartApplyTemplate
차트 작업
차트 속성 설정 기능(ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString)은 비동기식으로 업데이트 명령을 차트에 보내는 데 사용됩니다. 이러한 기능이 성공적으로 실행되면 명령은 차트 이벤트의 공통 대기열에 포함됩니다. 차트 속성 변경은 이 차트의 이벤트 대기열 처리와 함께 구현됩니다.
따라서 비동기 함수 호출한 후 차트를 즉시 업데이트하지 마십시오. 차트 모양 및 속성을 강제 업데이트 하려면 ChartRedraw() 기능을 사용하십시오.
|
기능
|
액션
|
지정된 파일의 특정 탬플릿을 차트에 적용
|
지정된 이름의 템플릿에 현재 차트 설정을 저장
|
지표가 그려진 하위창의 숫자를 반환
|
시간/가격 표시에서 X 및 Y 좌표로 차트의 좌표를 변환
|
차트의 X 및 Y 좌표를 시간 및 가격 값으로 변환
|
지정된 심볼 및 기간으로 새 차트를 열기
|
지정된 차트를 닫기
|
클라이언트 터미널의 첫 번째 차트의 ID를 받환
|
지정한 차트 옆에 있는 차트의 차트 ID를 반환
|
지정된 차트의 심볼명 반환
|
지정된 차트의 기간 값을 반환
|
지정된 차트의 강제 재작성 요청
|
지정된 차트의 해당 속성에 대한 double 값을 설정
|
지정된 차트의 해당 속성에 대한 정수 값 (datetime, int, color, bool or char) 을 설정
|
지정된 차트의 해당 속성에 대한 string 값을 설정
|
지정된 차트의 double 값 속성을 반환
|
지정된 차트의 정수 값 속성을 반환
|
지정한 차트의 string 값 속성을 반환
|
차트에서 지정된 포지션을 기준으로 지정된 막대 수만큼 지정된 차트의 이동을 수행
|
현재 차트의 ID를 반화
|
지정된 핸들이 있는 지표를 지정된 차트 창에 추가
|
지정된 차트 창에서 지정된 이름의 지표를 제거
|
지정된 차트 창에 지정된 단축명을 가진 지표의 핸들을 반환
|
지정된 차트 창의 지표 목록에 있는 수를 기준으로 지표의 단축명을 반환
|
지정된 차트 창에 적용된 모든 지표의 수를 반환
|
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 하위 창의 숫자(인덱스)를 반환
|
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 가격 좌표를 반환
|
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인의 시간 좌표를 반환
|
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 X좌표를 반환
|
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 Y좌표를 반환
|
지정된 차트의 심볼 값과 기간을 변경
|
지정된 확장자에 따라 GIF, PNG 또는 BMP 형식의 현재 상태 차트를 스크린샷을 제공