차트 작업

차트 속성 설정 기능(ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString)은 비동기식으로 업데이트 명령을 차트에 보내는 데 사용됩니다. 이러한 기능이 성공적으로 실행되면 명령은 차트 이벤트의 공통 대기열에 포함됩니다. 차트 속성 변경은 이 차트의 이벤트 대기열 처리와 함께 구현됩니다.

따라서 비동기 함수 호출한 후 차트를 즉시 업데이트하지 마십시오. 차트 모양 및 속성을 강제 업데이트 하려면 ChartRedraw() 기능을 사용하십시오.

기능

액션

ChartApplyTemplate

지정된 파일의 특정 탬플릿을 차트에 적용

ChartSaveTemplate

지정된 이름의 템플릿에 현재 차트 설정을 저장

ChartWindowFind

지표가 그려진 하위창의 숫자를 반환

ChartTimePriceToXY

시간/가격 표시에서 X 및 Y 좌표로 차트의 좌표를 변환

ChartXYToTimePrice

차트의 X 및 Y 좌표를 시간 및 가격 값으로 변환

ChartOpen

지정된 심볼 및 기간으로 새 차트를 열기

ChartClose

지정된 차트를 닫기

ChartFirst

클라이언트 터미널의 첫 번째 차트의 ID를 받환

ChartNext

지정한 차트 옆에 있는 차트의 차트 ID를 반환

ChartSymbol

지정된 차트의 심볼명 반환

ChartPeriod

지정된 차트의 기간 값을 반환

ChartRedraw

지정된 차트의 강제 재작성 요청

ChartSetDouble

지정된 차트의 해당 속성에 대한 double 값을 설정

ChartSetInteger

지정된 차트의 해당 속성에 대한 정수 값 (datetime, int, color, bool or char) 을 설정

ChartSetString

지정된 차트의 해당 속성에 대한 string 값을 설정

ChartGetDouble

지정된 차트의 double 값 속성을 반환

ChartGetInteger

지정된 차트의 정수 값 속성을 반환

ChartGetString

지정한 차트의 string 값 속성을 반환

ChartNavigate

차트에서 지정된 포지션을 기준으로 지정된 막대 수만큼 지정된 차트의 이동을 수행

ChartID

현재 차트의 ID를 반화

ChartIndicatorAdd

지정된 핸들이 있는 지표를 지정된 차트 창에 추가

ChartIndicatorDelete

지정된 차트 창에서 지정된 이름의 지표를 제거

ChartIndicatorGet

지정된 차트 창에 지정된 단축명을 가진 지표의 핸들을 반환

ChartIndicatorName

지정된 차트 창의 지표 목록에 있는 수를 기준으로 지표의 단축명을 반환

ChartIndicatorsTotal

지정된 차트 창에 적용된 모든 지표의 수를 반환

ChartWindowOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 하위 창의 숫자(인덱스)를 반환

ChartPriceOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 가격 좌표를 반환

ChartTimeOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인의 시간 좌표를 반환

ChartXOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 X좌표를 반환

ChartYOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 Y좌표를 반환

ChartSetSymbolPeriod

지정된 차트의 심볼 값과 기간을 변경

ChartScreenShot

지정된 확장자에 따라 GIF, PNG 또는 BMP 형식의 현재 상태 차트를 스크린샷을 제공