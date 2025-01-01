차트 작업

차트 속성 설정 기능(ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString)은 비동기식으로 업데이트 명령을 차트에 보내는 데 사용됩니다. 이러한 기능이 성공적으로 실행되면 명령은 차트 이벤트의 공통 대기열에 포함됩니다. 차트 속성 변경은 이 차트의 이벤트 대기열 처리와 함께 구현됩니다.

따라서 비동기 함수 호출한 후 차트를 즉시 업데이트하지 마십시오. 차트 모양 및 속성을 강제 업데이트 하려면 ChartRedraw() 기능을 사용하십시오.