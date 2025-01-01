CLContextCreate

OpenCL 컨텍스트를 생성하고 핸들을 반환합니다.

int CLContextCreate(

int device=CL_USE_ANY

);

매개변수

device

[in] 시스템에 있는 OpenCL-장치의 순서 번호. 특정 숫자 대신 다음 값 중 하나를 지정할 수 있습니다.

CL_USE_ANY – OpenCL이 지원되는 모든 사용 가능한 장치가 허용됩니다;

CL_USE_CPU_ONLY – CPU에서만 OpenCL 에뮬레이션이 허용됩니다;

CL_USE_GPU_ONLY – OpenCL 에뮬레이션은 금지되며 OpenCL 지원(비디오 카드)이 있는 특수 장치만 사용할 수 있습니다;

CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY – double 유형을 지원하는 GPU만 허용됩니다.

반환값

성공한 경우 OpenCL 컨텍스트에 대한 핸들, 그렇지 않은 경우 -1. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.