MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLContextCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextCreate
OpenCL 컨텍스트를 생성하고 핸들을 반환합니다.
int CLContextCreate(
매개변수
device
[in] 시스템에 있는 OpenCL-장치의 순서 번호. 특정 숫자 대신 다음 값 중 하나를 지정할 수 있습니다.
- CL_USE_ANY – OpenCL이 지원되는 모든 사용 가능한 장치가 허용됩니다;
- CL_USE_CPU_ONLY – CPU에서만 OpenCL 에뮬레이션이 허용됩니다;
- CL_USE_GPU_ONLY – OpenCL 에뮬레이션은 금지되며 OpenCL 지원(비디오 카드)이 있는 특수 장치만 사용할 수 있습니다;
- CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY – double 유형을 지원하는 GPU만 허용됩니다.
반환값
성공한 경우 OpenCL 컨텍스트에 대한 핸들, 그렇지 않은 경우 -1. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.