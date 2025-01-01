//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 현재 차트와 동일한 심볼 및 기간을 사용하여 새 차트를 엽니다.one

long chart_id=ChartOpen(_Symbol, _Period);

if(chart_id==0)

{

Print("ChartOpen() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 저널에서 오픈 차트 매개변수를 인쇄합니다.

PrintFormat("A new chart of the %s symbol has been opened with a period of %s and ChartID %I64u",

_Symbol, StringSubstr(EnumToString(_Period), 7), chart_id);



//--- 2초를 기다리고 이후 새로 열린 차트를 닫습니다

PrintFormat("Waiting 3 seconds before closing a newly opened chart with ID %I64d ...", chart_id);

Sleep(3000);

ResetLastError();

if(!ChartClose(chart_id))

{

Print("ChartClose() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 저널에 성공적인 차트 종료 메시지를 인쇄합니다.

PrintFormat("The chart with ID %I64d was successfully closed", chart_id);

/*

결과:

A new chart of the GBPUSD symbol has been opened with a period of M1 and ChartID 133346697706632016

Waiting 3 seconds before closing a newly opened chart with ID 133346697706632016 ...

The chart with ID 133346697706632016 was successfully closed

*/

}