셰이더 입력 설정.

bool  DXInputSet(
   int          input,      // 그래픽 컨텍스트 핸들
   const void&  data        // 설정할 데이터  
   );

매개변수

입력

[in] DXInputCreate()에서 얻은 셰이더 입력 핸들.

데이터

[in]  셰이더 입력 설정 데이터.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.