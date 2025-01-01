ObjectDelete

이 함수는 지정된 차트에서 지정된 이름의 개체를 제거합니다.

bool ObjectDelete(

long chart_id,

string name

);

Parameter

chart_id

[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

name

[in] 삭제할 개체의 이름.

반환값

명령이 지정한 차트의 대기열에 성공적으로 추가되면 함수가 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

참고

ObjectDelete()에는 항상 비동기 호출이 사용되므로 이 함수는 명령을 차트 대기열에 추가한 결과만 반환합니다. 이 경우 true는 명령이 성공적으로 대기열에 올랐지만 실행 결과를 알 수 없음을 의미합니다.

명령 실행 결과를 확인하려면 ObjectFind() 함수 또는 ObjectGetXXX와 같은 개체 속성을 요청하는 다른 함수를 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 기능은 해당 차트의 대기열 끝에 추가되며 동기 호출로 인해 실행 결과를 기다리기 때문에 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.

개체 이름이 변경되면 두 개의 이벤트가 동시에 생성됩니다. 이러한 이벤트는 OnChartEvent() 기능을 통해 Professional Advisor 또는 지표에서 처리할 수 있습니다.: