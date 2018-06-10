iTime

해당 차트에서 막대의 오픈 시간('shift' 매개 변수로 표시됨)을 반환합니다.

datetime iTime(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

Parameters

symbol

[in] 금융상품의 심볼명. NULL은 현재 심볼을 의미합니다.

timeframe

[in] 주기. 이 값은 ENUM_TIMEFRAMES 열거값 중 하나일 수 있습니다. 0은 현재 차트 주기를 의미합니다.

shift

[in] 시계열에서 수신된 값의 인덱스(현재 막대를 기준으로 지정된 막대 수만큼 후진 이동).

반환 값

해당 차트에서 막대의 오픈 시간('shift' 매개 변수로 표시됨) 또는 오류 발생 시 0. 오류 세부사항에 대해선, GetLastError() 함수를 호출하십시오.

참고

이 함수는 항상 실제 데이터를 반환합니다. 이를 위해 각 통화 중에 지정된 심볼/주기에 대한 시계열 요청을 수행합니다. 즉, 첫 번째 기능 호출 중에 준비된 데이터가 없을 경우 결과를 준비하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

이 함수는 이전 호출 결과를 저장하지 않으며 빠른 값 반환을 위한 로컬 캐시가 없습니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 날짜는 일요일입니다.

datetime time=D'2018.06.10 12:00';

string symbol="GBPUSD";

ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;

bool exact=false;

//--- 지정된 시간에 막대가 없습니다. iBarShift가 가장 가까운 막대의 색인을 반환합니다.

int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

PrintFormat("1. %s %s %s(%s): bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);

PrintFormat("Time of bar #%d is %s (%s)",

bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));

//PrintFormat(iTime(symbol,tf,bar_index));

//--- 지정된 시간으로 막대 색인을 요청하지만 막대가 없으므로 -1을 반환합니다

exact=true;

bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

PrintFormat("2. %s %s %s (%s):bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 주의 요일 이름을 반환합니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

string DayOfWeek(const datetime time)

{

MqlDateTime dt;

string day="";

TimeToStruct(time,dt);

switch(dt.day_of_week)

{

case 0: day=EnumToString(SUNDAY);

break;

case 1: day=EnumToString(MONDAY);

break;

case 2: day=EnumToString(TUESDAY);

break;

case 3: day=EnumToString(WEDNESDAY);

break;

case 4: day=EnumToString(THURSDAY);

break;

case 5: day=EnumToString(FRIDAY);

break;

default:day=EnumToString(SATURDAY);

break;

}

//---

return day;

}

/* The result:

1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(SUNDAY): bar index is 64 (exact=false)

Time of bar #64 is 2018.06.08 23:00 (FRIDAY)

2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY):bar index is -1 (exact=true)

*/

