iRealVolume

해당 차트에서 막대의 실제 거래량('shift' 파라미터로 표시됨)을 반환합니다.

long iRealVolume(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

Parameters

symbol

[in] 금융상품의 심볼명. NULL은 현재 심볼을 의미합니다.

timeframe

[in] 주기. 이 값은 ENUM_TIMEFRAMES 열거값 중 하나일 수 있습니다. 0은 현재 차트 주기를 의미합니다.

shift

[in] 시계열에서 수신된 값의 인덱스(현재 막대를 기준으로 지정된 막대 수만큼 후진 이동).

반환 값

해당 차트에서 막대의 실제 볼륨('shift' 파라미터로 표시됨) 또는 오류 발생 시 0. 오류 세부사항에 대해선, GetLastError() 함수를 호출하십시오.

참고

이 함수는 항상 실제 데이터를 반환합니다. 이를 위해 각 통화 중에 지정된 심볼/주기에 대한 시계열 요청을 수행합니다. 즉, 첫 번째 기능 호출 중에 준비된 데이터가 없을 경우 결과를 준비하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

이 함수는 이전 호출 결과를 저장하지 않으며 빠른 값 반환을 위한 로컬 캐시가 없습니다.

예:

input int shift=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| 함수-이벤트 핸들러 "틱" |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

datetime time = iTime(Symbol(),Period(),shift);

double open = iOpen(Symbol(),Period(),shift);

double high = iHigh(Symbol(),Period(),shift);

double low = iLow(Symbol(),Period(),shift);

double close = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,shift);

long volume= iVolume(Symbol(),0,shift);

int bars = iBars(NULL,0);



Comment(Symbol(),",",EnumToString(Period()),"

",

"Time: " ,TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"

",

"Open: " ,DoubleToString(open,Digits()),"

",

"High: " ,DoubleToString(high,Digits()),"

",

"Low: " ,DoubleToString(low,Digits()),"

",

"Close: " ,DoubleToString(close,Digits()),"

",

"Volume: ",IntegerToString(volume),"

",

"Bars: " ,IntegerToString(bars),"

"

);

}

더 보기

CopyRealVolume, CopyRates