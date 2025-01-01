문서화섹션
CLSetKernelArg

OpenCL 함수의 매개 변수를 설정합니다.

bool  CLSetKernelArg(
   int   kernel,        // OpenCL 프로그램의 커널에 대한 핸들
   uint  arg_index,     // OpenCL 함수의 인수 수
   void  arg_value      // 소스 코드
   );

Parameter

kernel

[in]  OpenCL 프로그램의 커널에 대한 핸들.

arg_index

[in]  함수 인수의 숫자, 번호 매기는 0으로 시작함.

arg_value

[in]  함수 인수의 값.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.

참고

현재 다음과 같은 오류 코드가 사용됩니다.

  • ERR_INVALID_PARAMETER,
  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – OpenCL 커널에 대한 잘못된 핸들.
  • ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - OpenCL 내부 오류.