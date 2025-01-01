//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 기능 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- 차트에 이벤트 매개변수 표시

Comment(__FUNCTION__,": id=",id," lparam=",lparam," dparam=",dparam," sparam=",sparam);

//--- 차트의 마우스 클릭 이벤트인 경우

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- 변수를 준비

int x =(int)lparam;

int y =(int)dparam;

datetime dt =0;

double price =0;

int window=0;

//--- 날짜/시간 단위로 X 및 Y 좌표 변환

if(ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt,price))

{

PrintFormat("Window=%d X=%d Y=%d => Time=%s Price=%G",window,x,y,TimeToString(dt),price);

//--- 역방향 변환 수행: (X,Y) => (Time,Price)

if(ChartTimePriceToXY(0,window,dt,price,x,y))

PrintFormat("Time=%s Price=%G => X=%d Y=%d",TimeToString(dt),price,x,y);

else

Print("ChartTimePriceToXY return error code: ",GetLastError());

//--- 열 삭제

ObjectDelete(0,"V Line");

ObjectDelete(0,"H Line");

//--- 크로스헤어의 가로 및 세로열을 작성

ObjectCreate(0,"H Line",OBJ_HLINE,window,dt,price);

ObjectCreate(0,"V Line",OBJ_VLINE,window,dt,price);

ChartRedraw(0);

}

else

Print("ChartXYToTimePrice return error code: ",GetLastError());

Print("+--------------------------------------------------------------+");

}

}