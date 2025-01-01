- ChartApplyTemplate
ChartXYToTimePrice
차트의 X 및 Y 좌표를 시간 및 가격 값으로 반환.
bool ChartXYToTimePrice(
매개변수
chart_id
[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.
x
[in] X좌표.
y
[in] Y좌표.
sub_window
[out] 차트 하위 창 번호를 기록할 변수. 0은 주 차트 창을 의미합니다.
시간
[out] X축을 따라 픽셀 단위로 수신될 차트의 시간 값. 원점은 주 차트의 창 왼쪽 위에 있습니다.
가격
[out] Y축을 따라 픽셀 단위로 표시되는 차트의 가격 값. 원점은 주 차트의 창 왼쪽 위에 있습니다.
값 반환
성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수 호출.
예를 들어:
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조