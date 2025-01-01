MQL5 リファレンス配列関数ArrayRange
ArrayRange
함수는 선택한 배열 차원에 있는 요소의 수를 반환
|
int ArrayRange(
매개변수
array[]
[in] 확인된 배열.
rank_index
[in] 차원 인덱스.
반환 값
선택된 배열 차원의 요소 수
참고
인덱스가 0에서 시작되므로 배열 차원의 수가 마지막 차원의 인덱스보다 하나 큽니다.
예:
|
void OnStart()