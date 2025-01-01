문서화섹션
ArrayRange

함수는 선택한 배열 차원에 있는 요소의 수를 반환

int  ArrayRange(
   const void&   array[],      // 확인할 배열
   int           rank_index    // 차원 인덱스
   );

매개변수

array[]

[in]  확인된 배열.

rank_index

[in]  차원 인덱스.

반환 값

선택된 배열 차원의 요소 수

참고

인덱스가 0에서 시작되므로 배열 차원의 수가 마지막 차원의 인덱스보다 하나 큽니다.

예:

void OnStart()
  {
//--- 4차원 배열을 생성
   double array[][5][2][4];
//--- 0차원의 크기를 설정
   ArrayResize(array,10,10);
//--- 차원 인쇄
   int temp;
   for(int i=0;i<4;i++)
     {
      //--- i 차원의 크기만큼 수신
      temp=ArrayRange(array,i);
      //--- 인쇄
      PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);
     }
//--- 결과
// dim = 0, range = 10
// dim = 1, range = 5
// dim = 2, range = 2
// dim = 3, range = 4
  }