지정된 유형의 셰이더를 생성.

int  DXShaderCreate(
   int                  context,           // 그래픽 컨텍스트 핸들   
   ENUM_DX_SHADER_TYPE  shader_type,       // 셰이더 유형 
   const string         source,            // 셰이더 소스 코드
   const string         entry_point,       // 진입 포인트
   string&              compile_error      // 컴파일러 메시지를 수신하는 문자열
   );

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

shader_type

[out] ENUM_DX_SHADER_TYPE 열거 값.

소스

[in] HLSL 5의 셰이더 소스 코드.

entry_point

[in]  진입 포인트 - 소스 코드의 함수 이름.

compile_error

[in]  컴파일 오류를 수신하기 위한 문자열.

값 반환

에러 발생 시 셰이더 또는 INVALID_HANDLE을 처리. 오류 코드를 받으려면 GetLastError() 기능을 호출해야 합니다.

주의

더 이상 사용되지 않는 생성된 핸들은 DXRelease() 기능에 의해 명시적으로 해제되어야 합니다.

ENUM_DX_SHADER_TYPE

ID

설명

DX_SHADER_VERTEX

0

정점 셰이더

DX_SHADER_GEOMETRY

1

지오메트리 셰이더

DX_SHADER_PIXEL

2

픽셀 셰이더