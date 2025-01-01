MQL5 リファレンスDirectXの操作DXShaderCreate
DXShaderCreate
지정된 유형의 셰이더를 생성.

int DXShaderCreate(
매개변수
컨텍스트
[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.
shader_type
[out] ENUM_DX_SHADER_TYPE 열거 값.
소스
[in] HLSL 5의 셰이더 소스 코드.
entry_point
[in] 진입 포인트 - 소스 코드의 함수 이름.
compile_error
[in] 컴파일 오류를 수신하기 위한 문자열.
값 반환
에러 발생 시 셰이더 또는 INVALID_HANDLE을 처리. 오류 코드를 받으려면 GetLastError() 기능을 호출해야 합니다.
주의
더 이상 사용되지 않는 생성된 핸들은 DXRelease() 기능에 의해 명시적으로 해제되어야 합니다.

ID

값

설명

DX_SHADER_VERTEX

0

정점 셰이더

DX_SHADER_GEOMETRY

1

지오메트리 셰이더

DX_SHADER_PIXEL

2

픽셀 셰이더