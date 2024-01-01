- SocketCreate
SendMail
이메일 탭의 설정 창에 지정된 주소로 이메일을 보냅니다.
|
bool SendMail(
매개 변수
제목
[in] 이메일 헤더.
some_text
[in] 이메일 본문.
반환값
이메일이 송신 대기열에 포함된 경우 true이며, 그렇지 않은 경우엔 false입니다.
참고
설정에서 발송을 금지할 수 있으며, 이메일 주소도 생략할 수 있습니다. 에러 정보에 대해서는 GetLastError()를 호출하십시오.
SendMail() 함수는 Strategy Tester에서 작동하지 않습니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+