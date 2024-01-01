문서화섹션
SendMail

이메일 탭의 설정 창에 지정된 주소로 이메일을 보냅니다.

bool  SendMail(
   string  subject,       // 헤더
   string  some_text      // 이메일 텍스트
   );

매개 변수

제목

[in]  이메일 헤더.

some_text

[in]  이메일 본문.

반환값

이메일이 송신 대기열에 포함된 경우 true이며, 그렇지 않은 경우엔 false입니다.

참고

설정에서 발송을 금지할 수 있으며, 이메일 주소도 생략할 수 있습니다. 에러 정보에 대해서는 GetLastError()를 호출하십시오.

SendMail() 함수는 Strategy Tester에서 작동하지 않습니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     SendMail.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   SUBJECT   "Test SendMail"
#define   TEXT      "Text for SendMail() function"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- 터미널에서 이메일 전송 권한을 확인하세요
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_EMAIL_ENABLED))
     {
      Print("Error. 클라이언트 터미널이 이메일 메시지를 보낼 수 있는 권한이 없습니다.");
      return;
     }
//--- 메일 보내기
   ResetLastError();
   if(!SendMail(SUBJECTTEXT))
      Print("SendMail() failed. Error ",GetLastError());
  }