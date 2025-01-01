- SymbolsTotal
선택된 심볼에 대해 시장의 깊이(Depth of Market)를 마감하고 DOM 변경 알림 수신을 위한 구독을 취소.
|
bool MarketBookRelease(
매개변수
심볼
[in] 심볼 이름.
값 반환
성공적으로 닫히는 경우 true 값을, 그렇지 않은 경우 false 값.
주의
일반적으로 OnDeinit() 기능에서 해당 MarketBookAdd() 기능이 호출된 경우, 이 기능은 OnInit() 기능에서 호출되어야 합니다. 또는 해당 MarketBookAdd() 기능을 클래스 생성자에서 호출한 경우 클래스 소멸기에서 호출해야 합니다.
예:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
