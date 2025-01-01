EventSetTimer

이 기능은 클라이언트 터미널에 이 지표 또는 엑스퍼트 어드바이저의 경우 지정된 주기로 타이머의 이벤트를 생성해야 함을 나타냅니다.

bool EventSetTimer(

int seconds

);

매개변수

seconds

[in] 타이머 이벤트 발생 빈도를 결정하는 시간(초).

값 반환

성공하는 경우 true, 그렇지 않은 경우 false. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

주의

일반적으로 이 기능은 OnInit() 함수 또는 클래스생성자에서 호출해야 합니다. 타이머에서 발생하는 이벤트를 처리하기 위해서는 엑스퍼트 어드바이저가 OnTimer() 기능을 가지고 있어야 합니다.

모든 엑스퍼트 어드바이저와 모든 지표는 고유한 타이머로 작동하며, 이 타이머에서만 이벤트를 수신합니다. mql5 프로그램의 작동이 중지되는 즉시 타이머가 생성되었지만 EventKillTimer() 기능에 의해 비활성화가 되지 않은 경우 타이머가 강제로 폐기됩니다.

각 프로그램에 대해 타이머를 두 개 이상 실행할 수 없습니다. 각 mql5 프로그램과 각 차트에는 새로 수신된 모든 이벤트가 배치되는 자체 이벤트 대기열이 있습니다. 타이머 이벤트가 대기열에 있거나 처리 중인 경우 새 타이머 이벤트는 mql5 프로그램의 대기열에 배치되지 않습니다.