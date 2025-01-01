문서화섹션
함수는 임지 글로벌 변수를 생성하려고 시도합니다. 변수가 없으면 시스템에서 새로운 임시 글로벌 변수를 생성합니다.

bool  GlobalVariableTemp(
   string  name      // 글로벌 변수 이름
   );

매개변수

이름

[in]  임시 글로벌 변수의 이름.

값 반환

성공하면 함수는 true를, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다. 오류에 대한 자세한 정보를 얻으려면 GetLastError() 기능을 호출하십시오.

주의

임시 글로벌 변수는 클라이언트 터미널이 실행 중일 때만 존재하며 터미널 종료 후 자동으로 삭제됩니다. GlobalVariablesFlush()를 실행하는 동안 임시 글로벌 변수가 디스크에 기록되지 않습니다.

임시 글로벌 변수가 생성되면 클라이언트 터미널의 글로벌 변수와 동일하게 액세스 및 수정할 수 있습니다.