MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariableTemp
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableTemp
함수는 임지 글로벌 변수를 생성하려고 시도합니다. 변수가 없으면 시스템에서 새로운 임시 글로벌 변수를 생성합니다.
|
bool GlobalVariableTemp(
매개변수
이름
[in] 임시 글로벌 변수의 이름.
값 반환
성공하면 함수는 true를, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다. 오류에 대한 자세한 정보를 얻으려면 GetLastError() 기능을 호출하십시오.
주의
임시 글로벌 변수는 클라이언트 터미널이 실행 중일 때만 존재하며 터미널 종료 후 자동으로 삭제됩니다. GlobalVariablesFlush()를 실행하는 동안 임시 글로벌 변수가 디스크에 기록되지 않습니다.
임시 글로벌 변수가 생성되면 클라이언트 터미널의 글로벌 변수와 동일하게 액세스 및 수정할 수 있습니다.