void OnStart()

{

//--- AccountInfoInteger() 기능에서 사용할 수 있는 모든 정보 표시

printf("ACCOUNT_LOGIN = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));

printf("ACCOUNT_LEVERAGE = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));

bool thisAccountTradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);

bool EATradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopOutMode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);



//--- 거래 작업을 수행할 수 있는 가능성에 대한 정보 제공

if(thisAccountTradeAllowed)

print("이 계정에 대한 거래가 허용됨");

else

Print("이 계정에 대한 거래는 금지됨!");



//--- 엑스퍼트 어드바이저가 이 계정을 거래할 수 있는지 확인

if(EATradeAllowed)

Print("이 계정에는 엑스퍼트 어드바이저에 의한 거래가 허용됨");

else

Print("이 계정에는 엑스퍼트 어드바이저 거래가 금지됨");



//--- 계정 유형 확인

switch(tradeMode)

{

case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO):

Print("데모 계정임");

break;

case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST):

Print("경쟁 계정입니다");

break;

default:Print("실제 계정입니다!");

}



//--- StopOut 레벨 설정 모드 확인

switch(stopOutMode)

{

case(ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT):

Print("StopOut 레벨은 지정된 백분율입니다");

break;

default:Print("StopOut 레벨은 통화 용어로 지정됩니다");

}

}