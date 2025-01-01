MQL5 프로그램

mql5-프로그램이 작동하려면 컴파일 버튼 또는 F7 키를 컴파일해야 합니다. 컴파일은 오류 없이 통과해야 합니다 (일부 경고는 발생할 수 있으며, 이러한 경고는 분석되어야 합니다). 이 프로세스에서 EX5 확장자가 같은 이름의 실행 파일이 해당 디렉토리 terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators 또는 terminal_dir\MQL5\scripts 에 생성되어야 합니다. 이 파일은 실행할 수 있습니다

MQL5 프로그램의 작동 기능은 다음 섹션에 설명되어 있습니다.

Navigator 창에서 드래그앤드롭 방식으로 열려 있는 차트 중 하나에 Expert Advisor, 커스텀 지표 및 스크립트를 첨부합니다.

Expert Advisor 작동을 중지하려면 차트에서 해당 관리자를 제거해야 합니다. 차트 상황에 맞는 메뉴에서 "Expert 목록"을 선택한 후 목록에서 Expert Advisor를 선택하고 "제거" 버튼을 클릭합니다. Expert Advisor의 작동은 "AutoTrading" 버튼의 상태에도 영향을 받습니다.

커스텀 지표를 중지하려면 차트에서 해당 지표를 제거해야 합니다.

커스텀 지표와 Expert Advisor는 차트에서 명시적으로 삭제될 때까지 작동하며, 첨부된 Expert Advisors 및 지표에 대한 정보는 클라이언트 터미널 세션 사이에 저장됩니다.

스크립트는 한 번 실행되며 작업이 완료되거나 현재 차트 상태가 변경되거나 클라이언트 터미널이 종료될 때 자동으로 삭제됩니다. 클라이언트 터미널 스크립트에 대한 정보가 저장되지 않기 때문에 클라이언트 터미널 스크립트의 재시작이 시작되지 않습니다.

한 차트에서 최대 1개의 Expert Advisor, 1개의 스크립트 및 무제한의 지표가 작동할 수 있습니다.

서비스는 작업을 위해 차트에 바인딩할 필요가 없으며 보조 기능을 수행하도록 설계되었습니다. 예를 들어 서비스에서 커스텀 심볼을 생성하고 차트를 열고 네트워크 함수를 사용하여 해당 서비스에 대한 데이터를 무한 루프에서 수신한 후 지속적으로 업데이트할 수 있습니다.