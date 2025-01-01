이코노믹 캘린더 기능

이 섹션에서 MetaTrader 플랫폼에서 직접 사용할 수 있는 이코노믹 캘린더로 작업하기 위한 기능에 대해 설명합니다. 이코노믹 캘린더는 거시경제 지표, 출시일, 중요도에 대한 설명이 수록된 미리 만들어진 백과사전입니다. 거시경제 지표의 관련 값은 발행 즉시 MetaTrader 플랫폼으로 전송되며 국가, 통화 및 중요도별로 필요한 지표를 시각적으로 추적할 수 있는 태그로 차트에 표시됩니다.

이코노믹 캘린더로 작업하는 모든 기능은 무역 서버 시간 (TimeTradeServer)을 사용합니다. 즉, MqlCalendarValue 구조 및 시간과 CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory 기능의 시간 입력은 사용자의 로컬 시간이 아니라 거래 서버 시간대에 설정됩니다.

이코노믹 캘린더 기능은 필요한 국가/통화의 관점에서 맞춤형 중요도 기준에 따라 수신 이벤트의 자동 분석을 수행할 수 있도록 합니다.