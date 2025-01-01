- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
지정된 차트의 기호와 기간을 변경 이 함수는 비동기식이며, 즉 명령을 전송하고 실행이 완료될 때까지 기다리지 않습니다. 이 명령은 차트 메시지 대기열에 추가되며 이전 모든 명령을 처리한 후 실행됩니다.
bool ChartSetSymbolPeriod(
매개변수
chart_id
[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.
심볼
[in] 차트 심볼. NULL 값은 현재 차트 기호를 의미합니다 (엑스퍼트 어드바이저가 첨부됨)
기간
[in] 차트 기간 (시간프레임). ENUM_TIMEFRAMES 값 중 하나일 수 있습니다. 0은 현재 차트 기간을 의미합니다.
값 반환
명령이 차트 대기열에 추가된 경우 true를 반환, 그렇지 않은 경우 false를 반환. 오류에 대한 정보를 가져오기 위해, GetLastError() 함수 호출.
주의
심볼/주기 변경으로 인해 차트에 첨부된 엑스퍼트 어드바이저가 재초기화됩니다.
심볼과 시간프레임이 동일한 ChartSetSymbolPeriod의 호출을 사용하여 차트를 업데이트할 수 있습니다(터미널의 새로고침 명령과 유사). 차트 업데이트는 차례로 차트 업데이트에 연결된 지표 재계산을 트리거합니다. 따라서 틱이 없는 경우(예: 주말)에도 차트에서 지표를 계산할 수 있습니다.
예:
#define SYMBOL "GBPUSD"
