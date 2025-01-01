DXBufferCreate

데이터 배열을 기반으로 지정된 유형의 버퍼를 생성

int DXBufferCreate(

int context,

ENUM_DX_BUFFER_TYPE buffer_type,

const void& data[],

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

buffer_type

[in] ENUM_DX_BUFFER_TYPE 열거의 버퍼 유형.

data[]

[in] 버퍼 생성을 위한 데이터.

start=0

[in] 버퍼를 생성하는 데 배열 값이 사용되는 배열의 첫 번째 요소의 인덱스. 기본적으로 데이터는 배열 시작부터 가져옵니다.

count=WHOLE_ARRAY

[in] 값의 수. 기본적으로 전체 배열이 사용됩니다 (count=WHOLE_ARRAY).

값 반환

오류가 발생한 경우 생성된 버퍼의 핸들 또는INVALID_HANDLE. 오류 코드를 받으려면 GetLastError() 기능을 호출해야 합니다.

주의

인덱스 버퍼의 경우, 정점 버퍼가 정점을 나타내는 구조 배열을 수신하는 동안 data[] 배열은 'uint' 유형이어야 합니다.

더 이상 사용되지 않는 생성된 핸들은 DXRelease() 기능에 의해 명시적으로 해제되어야 합니다.

ENUM_DX_BUFFER_TYPE