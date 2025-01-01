문서화섹션
MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseClose 

DatabaseClose

Closes a database.

void  DatabaseClose(
   int  database      // DatabaseOpen에서 수신된 데이터베이스 핸들
   );

매개변수

database

[in] DatabaseOpen()로 수신된 데이터베이스 핸들.

반환 값

없음.

참고

DatabaseClose를 호출하면, 데이터베이스에 대한 모든요청 처리기가 자동으로 제거되고 유효하지 않게 됩니다.

핸들이 잘못된 경우 함수는 ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE 오류를 설정합니다. GetLastError()를 사용하여 오류를 확인할 수 있습니다.

추가 참조

DatabaseOpen, DatabasePrepare