MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseClose
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseClose
Closes a database.
void DatabaseClose(
매개변수
database
[in] DatabaseOpen()로 수신된 데이터베이스 핸들.
반환 값
없음.
참고
DatabaseClose를 호출하면, 데이터베이스에 대한 모든요청 처리기가 자동으로 제거되고 유효하지 않게 됩니다.
핸들이 잘못된 경우 함수는 ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE 오류를 설정합니다. GetLastError()를 사용하여 오류를 확인할 수 있습니다.
추가 참조