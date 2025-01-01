문서화섹션
DXContextClearDepth

Clears the depth buffer.

bool  DXContextClearDepth(
   int  context      // 그래픽 컨텍스트 핸들 
   );

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

주의

DXContextClearDepth() 기능은 다음 프레임을 렌더링 하기 전에 깊이 버퍼를 지우는데 사용할 수 있습니다.