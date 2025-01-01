- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindNext
이 함수는 FileFindFirst()에 의해 시작된 검색을 계속 합니다.
|
bool FileFindNext(
Parameters
search_handle
[in] 검색 핸들, FileFindFirst()로 검색.
returned_filename
[out] 발견된 다음 파일 또는 하위 디렉토리의 이름. 파일명(확장자 포함), 디렉토리 및 하위 디렉토리만 검색 필터에 지정되었는지 여부에 관계없이 포함되지 않습니다.
반환 값
성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
예:
|
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수 창을 표시합니다
