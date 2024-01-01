|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iIchimoku.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "이 지표는 다음 데이터를 얻는 방법을 보여줍니다:"
#property description "iIchimoku 기술 지표의 지표 버퍼."
#property description "지표 계산에 사용되는 심볼 및 타임프레임은"
#property description "심볼 및 주기 매개변수로 설정됩니다."
#property description "핸들을 만드는 방법은 'type' 매개변수(함수 유형)를 통해 설정됩니다."
#property description "표준적인 Ichimoku Kinko Hyo와 같은 다른 모든 파라미터."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 4
//--- the Tenkan_sen plot
#property indicator_label1 "Tenkan_sen"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- the Kijun_sen plot
#property indicator_label2 "Kijun_sen"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrBlue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- the Senkou_Span plot
#property indicator_label3 "Senkou Span A;Senkou Span B" // 데이터 창에 두 필드가 표시됩니다
#property indicator_type3 DRAW_FILLING
#property indicator_color3 clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//--- the Chikou_Span plot
#property indicator_label4 "Chinkou_Span"
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_color4 clrLime
#property indicator_style4 STYLE_SOLID
#property indicator_width4 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| 핸들 생성 방법 열거 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iIchimoku, // iIchimoku 사용
Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate 사용
};
//--- 입력 매개변수
input Creation type=Call_iIchimoku; // 함수 유형
input int tenkan_sen=9; // 텐칸 센 주기
input int kijun_sen=26; // 기준 센 주기
input int senkou_span_b=52; // Senkou Span B 주기
input string symbol=" "; // 심볼
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // 타임프레임
//--- 지표 버퍼
double Tenkan_sen_Buffer[];
double Kijun_sen_Buffer[];
double Senkou_Span_A_Buffer[];
double Senkou_Span_B_Buffer[];
double Chinkou_Span_Buffer[];
//--- iIchimoku 지표 핸들을 저장하는 변수
int handle;
//--- 저장 변수
string name=symbol;
//--- 차트의 지표명
string short_name;
//--- Ichimoku Kinko Hyo 지표 값의 수를 유지할 것입니다
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 커스텀 지표 초기화 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- 지표 버퍼에 배열 할당
SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- 기준 센 막대의 센코우 스팬 채널의 시프트를 미래 방향으로 설정
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- Chinkou 데이터 스팬 때문에 Chikou Span 라인의 시프트를 설정할 필요가 없습니다
//--- iIchimoku의 이동과 함께 이미 저장되어 있습니다
//--- 지표가 그려지는 심볼 결정
name=symbol;
//--- 오른쪽과 왼쪽의 공백을 삭제
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- 'name' 문자열의 길이가 0이 되는 경우
if(StringLen(name)==0)
{
//--- 지표가 부착된 차트의 심볼을 취합니다
name=_Symbol;
}
//--- 지표 핸들 생성
if(type==Call_iIchimoku)
handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
else
{
//--- 구조물을 지표의 매개변수로 채움
MqlParam pars[3];
//--- 엘리게이터 선의 주기 및 이동
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=tenkan_sen;
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=kijun_sen;
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=senkou_span_b;
//--- create handle
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
}
//--- 핸들이 생성되지 않은 경우
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- 실패에 대해 구분하고 오류 코드를 출력
PrintFormat("%s/%s 심볼에 대한 iIchimoku 지표 핸들 생성 실패, 오류 코드 %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- 지표가 일찍 중단됨
return(INIT_FAILED);
}
//--- Ichimoku Kinko Hyo 지표가 계산되는 심볼/타임프레임을 표시
short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- 지표의 정상 초기화
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 커스텀 지표 반복 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- iIchimoku 지표에서 복사된 값 수
int values_to_copy;
//--- 지표에서 계산된 값 수를 결정
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() 가 %d 을(를) 반환, 오류 코드 %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- 지표의 첫 계산 시작이거나 iIchimoku 지표 값 수가 변경된 경우
//---또는 두 개 이상의 막대에 대한 지표 계산이 필요한지 여부(가격 이력에서 무언가가 변경되었음을 의미함)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- Tenkan_sen_Buffer 배열이 심볼/주기에 대한 iIchimoku 지표의 값 수보다 크면, 모든 것을 복사하지 않습니다
//--- 모든 항목을 복사하지 않고 지표ㅍ 버퍼 크기보다 작게 복사합니다.
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- 이는 지표 계산의 첫 번째가 아니며 계산을 위한 OnCalculate()의 마지막 호출이
//--- 두 개 이하의 막대가 추가되었음을 의미합니다
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- Ichimoku Kinko Hyo 지표의 값으로 배열을 채웁니다
//--- FillArraysFromBuffer가 false를 반환하면 정보가 아직 준비되지 않았음을 의미하므로 작업을 종료합니다
if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- 메시지 형성
string comm=StringFormat("%s ==> 지표 %s 값 업데이트: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- 차트에 서비스 메시지 표시
Comment(comm);
//--- Ichimoku Kinko Hyo 지표의 값수를 기억
bars_calculated=calculated;
//--- 다음 호출에 대해 prev_calculated 값을 반환합니다
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| iIchimoku 지표에서 지표 버퍼를 채웁니다 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[], // 텐칸 센 라인의 지표 버퍼
double &kijun_sen_buffer[], // Kijun_sen 라인의 지표 버퍼
double &senkou_span_A_buffer[], // Senkou Span A 라인의 지표 버퍼
double &senkou_span_B_buffer[], // Senkou Span B 라인의 지표 버퍼
double &chinkou_span_buffer[], // Chinkou Span 라인의 지표 버퍼
int senkou_span_shift, // Senkou Span 라인의 미래 방향으로의 이동
int ind_handle, // iIchimoku 지표 핸들
int amount // 복제된 값 수
)
{
//--- 오류 코드 재설정
ResetLastError();
//--- Tenkan_sen_Buffer 배열의 일부를 인덱스가 0인 지표 버퍼의 값으로 채웁니다
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
{
//--- 복사가 실패하면 오류 코드를 알려줍니다
PrintFormat("1.지표로부터 데이터 복제 실패, 오류 코드 %d",GetLastError());
//--- 결과가 0인 종료 - 지표가 계산되지 않은 것으로 간주됨을 의미합니다
return(false);
}
//--- Kijun_sen_Buffer 배열의 일부를 인덱스 1이 있는 지표 버퍼의 값으로 채웁니다
if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
{
//--- 복사가 실패하면 오류 코드를 알려줍니다
PrintFormat("2.iIchimoku 지표로부터 데이터 복제 실패, 오류 코드 %d",GetLastError());
//--- 결과가 0인 종료 - 지표가 계산되지 않은 것으로 간주됨을 의미합니다
return(false);
}
//--- Chinkou_Span_Buffer 배열의 일부를 인덱스 2가 있는 지표 버퍼의 값으로 채웁니다
//--- senkou_span_shift>0인 경우 선은 senkou_span_shift 막대에 의해 미래 방향으로 이동됩니다
if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
{
//--- 복사가 실패하면 오류 코드를 알려줍니다
PrintFormat("3.iIchimoku 지표로부터 데이터 복제 실패, 오류 코드 %d",GetLastError());
//--- 결과가 0인 종료 - 지표가 계산되지 않은 것으로 간주됨을 의미합니다
return(false);
}
//--- Senkou_Span_A_Buffer 배열의 일부를 인덱스 3이 있는 지표 버퍼의 값으로 채웁니다
//--- senkou_span_shift>0인 경우 선은 senkou_span_shift 막대에 의해 미래 방향으로 이동됩니다
if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
{
//--- 복사가 실패하면 오류 코드를 알려줍니다
PrintFormat("4.iIchimoku 지표로부터 데이터 복제 실패, 오류 코드 %d",GetLastError());
//--- 결과가 0인 종료 - 지표가 계산되지 않은 것으로 간주됨을 의미합니다
return(false);
}
//--- Senkou_Span_B_Buffer 배열의 일부를 인덱스가 0인 지표 버퍼 값으로 채웁니다
//--- Chinkou Span 데이터를 복사 할 때, Chinkou Span 데이터 때문에 이동을 고려할 필요가 없습니다
//--- iIchimoku의 이동과 함께 이미 저장되어 있습니다
if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
{
//--- 복사가 실패하면 오류 코드를 알려줍니다
PrintFormat("5.iIchimoku 지표로부터 데이터 복제 실패, 오류 코드 %d",GetLastError());
//--- 결과가 0인 종료 - 지표가 계산되지 않은 것으로 간주됨을 의미합니다
return(false);
}
//--- 모든 게 좋습니다
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지표 초기화 해제 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- 지표 삭제 후 차트 지우기
Comment("");
}