- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookAdd
선택된 심볼에 대한 마켓 깊이(Depth of Market)을 열고 DOM 변경 알림을 수신할 수 있는 구독을 제공합니다.
bool MarketBookAdd(
매개변수
심볼
[in] 시장의 깊이가 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트에 사용될 기호의 이름.
값 반환
성공적으로 열리면 true, 그렇지 않은 경우 false.
주의
일반적으로 이 기능은 OnInit() 함수 또는 클래스 생성기에서 호출해야 합니다. 들어오는 알림을 처리하려면 엑스퍼트 어드바이저 프로그램에서 OnBookEvent(string 및 symbol) 기능을 포함해야 합니다.
예:
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
추가 참조