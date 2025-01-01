MQL5 リファレンスDirectXの操作DXHandleType
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXHandleType
Returns a handle type.
|
ENUM_DX_HANDLE_TYPE DXHandleType(
매개변수
핸들
[in] 핸들.
값 반환
ENUM_DX_HANDLE_TYPE 열거 값
|
ID
|
값
|
설명
|
DX_HANDLE_INVALID
|
0
|
유효하지 않은 핸들
|
DX_HANDLE_CONTEXT
|
1
|
그래픽 컨텍스트 핸들
|
DX_HANDLE_SHADER
|
2
|
셰이더 핸들
|
DX_HANDLE_BUFFER
|
3
|
정점 또는 인덱스 버퍼 핸들
|
DX_HANDLE_INPUT
|
4
|
셰이더 입력 핸들
|
DX_HANDLE_TEXTURE
|
5
|
텍스쳐 핸들