Returns a handle type.

ENUM_DX_HANDLE_TYPE  DXHandleType(
   int  handle      // 핸들 
   );

매개변수

핸들

[in]     핸들.

값 반환

ENUM_DX_HANDLE_TYPE 열거 값

ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ID

설명

DX_HANDLE_INVALID

0

유효하지 않은 핸들

DX_HANDLE_CONTEXT

1

그래픽 컨텍스트 핸들

DX_HANDLE_SHADER

2

셰이더 핸들

DX_HANDLE_BUFFER

3

정점 또는 인덱스 버퍼 핸들

DX_HANDLE_INPUT

4

셰이더 입력 핸들

DX_HANDLE_TEXTURE

5

텍스쳐 핸들