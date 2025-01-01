- StringAdd
StringConcatenate
함수는 전달된 매개 변수의 문자열을 형성하고 형성된 문자열의 크기를 반환합니다. 매개 변수는 어떤 유형도 될 수 있습니다. 매개 변수의 수는 2보다 작거나 또는 64보다 클 수 없습니다.
int StringConcatenate(
매개 변수
string_var
[out] 연결의 결과로 형성되는 문자열.
argumentN
[in] 쉼표로 구분된 값. 모든 단순 유형의 2 - 63개 매개 변수.
반환값
문자열 유형으로 변환된 매개 변수의 연결로 형성된 문자열 길이를 반환합니다. 매개변수는 Print() 및 Comment()에서와 동일한 규칙에 따라 문자열로 변환됩니다.
예:
void OnStart()
참고 항목