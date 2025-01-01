미리 정의된 변수

각 실행가능한 mql5 프로그램에는 mql5 프로그램(Expert Advisor, 스크립트 또는 커스텀 지표)이 시작되는 시점까지 현재 가격 차트의 상태를 반영하는 사전 정의된 변수 집합이 지원됩니다.

미리 정의된 변수의 값은 mql5 프로그램이 시작되기 전에 클라이언트 터미널에 의해 설정됩니다. 미리 정의된 변수는 일정하므로 mql5 프로그램에서 변경할 수 없습니다. 예외적으로, 특수 변수 _LastError 가 있는데, 이 변수는 ResetLastError 함수로 0으로 재설정될 수 있습니다.

변수 값 _AppliedTo _AppliedTo 변수를 사용하면 지표 계산에 사용되는 데이터 유형을 확인할 수 있습니다 _Digits (십진법)자릿수 _Point 견적 통화의 현재 심볼 포인트 크기 _LastError 최근 에러 코드 _Period 현재 차트의 타임프레임 _RandomSeed 의사 난수 생성기의 현재 상태 _StopFlag 프로그램 스탑 플래그 _Symbol 현재 차트의 심볼명 _UninitReason 미초기화 근거 코드 _IsX64 _IsX64 변수를 사용하면 MQL5 응용 프로그램이 실행 중인 터미널의 비트 버전을 확인할 수 있습니다.

라이브러리에서 미리 정의된 변수를 정의할 수 없습니다. 라이브러리는 이 라이브러리가 호출되는 프로그램에 정의된 변수를 사용합니다.