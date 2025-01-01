CalendarCountries
캘린더에서 사용할 수 있는 국가명 배열을 가져오기
|
int CalendarCountries(
MqlCalendarCountry& countries[]
);
매개변수
countries[]
[out] 모든 캘린더 국가의 설명을 수신하기 위한 MqlCalendarCountry 유형 배열.
값 반환
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (일반 실행시간 오류),
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (요청시간 제한 초과),
- 5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA (배열 크기가 모든 국가의 설명을 수신하기에 불충분하며, 해당 국가의 설명만 수신됨).
예를 들어:
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 이코노믹 캘린더에서 국가 목록 가져오기
MqlCalendarCountry countries[];
int count=CalendarCountries(countries);
//--- 저널에서 배열 표시
if(count>0)
ArrayPrint(countries);
else
PrintFormat("CalendarCountries() returned 0! Error %d",GetLastError());
/*
결과:
[id] [name] [code] [currency] [currency_symbol] [url_name] [reserved]
[ 0] 0 "월드와이드" "WW" "ALL" "" "월드와이드" 0
[ 1] 999 "유럽 연합" "EU" "EUR" "€" "유럽연합" 0
[ 2] 840 "미국" "US" "USD" "$" "미국" 0
[ 3] 124 "캐나다" "CA" "CAD" "$" "캐나다" 0
[ 4] 36 "오스트레일리아" "AU" "AUD" "$" "오스트레일리아" 0
[ 5] 554 "뉴질랜드" "NZ" "NZD" "$" "뉴질랜드" 0
[ 6] 392 "일본" "JP" "JPY" "Ґ" "일본" 0
[ 7] 156 "중국" "CN" "CNY" "Ґ" "중국" 0
[ 8] 826 "영국" "GB" "GBP" "Ј" "영국" 0
[ 9] 756 "스위스" "CH" "CHF" "₣" "스위스" 0
[10] 276 "독일" "DE" "EUR" "€" "독일" 0
[11] 250 "프랑스" "FR" "EUR" "€" "프랑스" 0
[12] 380 "이탈리아" "IT" "EUR" "€" "이탈리아" 0
[13] 724 "스페인" "ES" "EUR" "€" "스페인" 0
[14] 76 "브라질" "BR" "BRL" "R$" "브라질" 0
[15] 410 "한국" "KR" "KRW" "₩" "한국" 0
*/
}
추가 참조
CalendarEventByCountry, CalendarCountryById