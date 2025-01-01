//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 이코노믹 캘린더에서 국가 목록 가져오기

MqlCalendarCountry countries[];

int count=CalendarCountries(countries);

//--- 저널에서 배열 표시

if(count>0)

ArrayPrint(countries);

else

PrintFormat("CalendarCountries() returned 0! Error %d",GetLastError());

/*

결과:

[id] [name] [code] [currency] [currency_symbol] [url_name] [reserved]

[ 0] 0 "월드와이드" "WW" "ALL" "" "월드와이드" 0

[ 1] 999 "유럽 연합" "EU" "EUR" "€" "유럽연합" 0

[ 2] 840 "미국" "US" "USD" "$" "미국" 0

[ 3] 124 "캐나다" "CA" "CAD" "$" "캐나다" 0

[ 4] 36 "오스트레일리아" "AU" "AUD" "$" "오스트레일리아" 0

[ 5] 554 "뉴질랜드" "NZ" "NZD" "$" "뉴질랜드" 0

[ 6] 392 "일본" "JP" "JPY" "Ґ" "일본" 0

[ 7] 156 "중국" "CN" "CNY" "Ґ" "중국" 0

[ 8] 826 "영국" "GB" "GBP" "Ј" "영국" 0

[ 9] 756 "스위스" "CH" "CHF" "₣" "스위스" 0

[10] 276 "독일" "DE" "EUR" "€" "독일" 0

[11] 250 "프랑스" "FR" "EUR" "€" "프랑스" 0

[12] 380 "이탈리아" "IT" "EUR" "€" "이탈리아" 0

[13] 724 "스페인" "ES" "EUR" "€" "스페인" 0

[14] 76 "브라질" "BR" "BRL" "R$" "브라질" 0

[15] 410 "한국" "KR" "KRW" "₩" "한국" 0

*/

}