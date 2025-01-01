문서화섹션
MQL5 リファレンス経済指標カレンダーCalendarCountries 

CalendarCountries

캘린더에서 사용할 수 있는 국가명 배열을 가져오기

int  CalendarCountries(
   MqlCalendarCountry&  countries[]         // 캘린더 국가의 설명 목록을 수신하기 위한 배열
   );

매개변수

countries[]

[out]  모든 캘린더 국가의 설명을 수신하기 위한 MqlCalendarCountry 유형 배열.

값 반환

수신된 설명 수. 오류에 대한 정보를 얻기 위해GetLastError() 함수 호출. 가능한 오류:

  • 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR  (일반 실행시간 오류),
  • 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (요청시간 제한 초과),
  • 5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA (배열 크기가 모든 국가의 설명을 수신하기에 불충분하며, 해당 국가의 설명만 수신됨).

 

예를 들어:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 이코노믹 캘린더에서 국가 목록 가져오기
   MqlCalendarCountry countries[];
   int count=CalendarCountries(countries);
//--- 저널에서 배열 표시
   if(count>0)
      ArrayPrint(countries);
   else
      PrintFormat("CalendarCountries() returned 0! Error %d",GetLastError());
/*
  결과:
        [id]           [name] [code] [currency] [currency_symbol]       [url_name] [reserved]
   [ 0]    0 "월드와이드"      "WW"   "ALL"      ""                "월드와이드"               0
   [ 1]  999 "유럽 연합" "EU"   "EUR"      "€"               "유럽연합"          0
   [ 2]  840 "미국"  "US"   "USD"      "$"               "미국"           0
   [ 3]  124 "캐나다"         "CA"   "CAD"      "$"               "캐나다"                  0
   [ 4]   36 "오스트레일리아"      "AU"   "AUD"      "$"               "오스트레일리아"               0
   [ 5]  554 "뉴질랜드"    "NZ"   "NZD"      "$"               "뉴질랜드"             0
   [ 6]  392 "일본"          "JP"   "JPY"      "Ґ"               "일본"                   0
   [ 7]  156 "중국"          "CN"   "CNY"      "Ґ"               "중국"                   0
   [ 8]  826 "영국" "GB"   "GBP"      "Ј"               "영국"          0
   [ 9]  756 "스위스"    "CH"   "CHF"      "₣"               "스위스"             0
   [10]  276 "독일"        "DE"   "EUR"      "€"               "독일"                 0
   [11]  250 "프랑스"         "FR"   "EUR"      "€"               "프랑스"                  0
   [12]  380 "이탈리아"          "IT"   "EUR"      "€"               "이탈리아"                   0
   [13]  724 "스페인"          "ES"   "EUR"      "€"               "스페인"                   0
   [14]   76 "브라질"         "BR"   "BRL"      "R$"              "브라질"                  0
   [15]  410 "한국"    "KR"   "KRW"      "₩"               "한국"             0
*/
  }

추가 참조

CalendarEventByCountry, CalendarCountryById