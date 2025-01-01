Comment

이 함수는 차트의 왼쪽 상단 모서리에 사용자가 정의한 코멘트를 출력.

void Comment(

argument,

...

);

매개변수

...

[in] 숨표로 구분된 임의의 값. 출력 정보를 여러 줄로 구분하기 위해 줄바꿈 기호 "

" 또는 "\r

" 이 사용됩니다. 매개변수 수는 64개를 초과할 수 없습니다. 입력 코멘트의 총 길이(보이지 않는 심볼 포함)는 2045자를 초과할 수 없습니다(출력 중에 초과 심볼이 삭제됨).

값 반환

반환 값 없음

주의

배열을 Comment() 기능에 전달할 수 없습니다. 배열은 요소별로 입력해야 합니다.

double 유형의 데이터는 소수점 아래 최대 16자리까지의 정확도로 출력되며, 어떤 표기법이 더 압축되느냐에 따라 전통적인 형식이나 과학적 형식으로 출력될 수 있습니다. float 유형의 데이터는 소수점 아래 5자리 숫자로 출력됩니다. 다른 정확도 또는 미리 정의된 형식으로 실제 숫자를 출력하려면 DoubleToString() 함수를 사용합니다.

bool 유형의 데이터는 "true" 또는 "false" 문자열로 출력됩니다. 날짜는 YYYY.MM.DD HH:MI:SS 로 표시됩니다. 날짜를 다른 형식으로 표시하려면 TimeToString() 기능을 사용. 색상 유형 데이터는 R, G, B string으로 출력되거나 색상 세트에 이 색상이 있는 경우 색상 이름으로 출력됩니다.

Comment() 기능은 전략 테스터의 최적화 중에 작동하지 않습니다.

예를 들어:

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

//--- 세 줄의 출력 값

Comment(StringFormat("Show prices

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",Ask,Bid,Spread));

}

