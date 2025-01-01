- ArrayBsearch
배열 작업을 위한 함수 그룹
배열은 최대 4차원이 가능합니다. 각 차원은 0에서 dimension_size-1로 인덱싱 됩니다. 50개 요소의 1차원 배열의 경우, 첫번째 요소를 호출하면 마지막 요소의 배열[0](배열[49])로 표시됩니다.
기능
액션
첫 번째 배열 차원에 있는 첫 번째 발견된 요소의 인덱스를 반환
한개 배열을 다른 배열로 복사
모든 동적 배열의 버퍼를 해제하고 0 차원의 크기를 0으로 설정
배열 인덱싱 방향을 확인
수열의 모든 요소를 단일 값으로 설정
지정된 값으로 배열을 채우기
배열이 시계열인지 아닌지 확인
배열이 동적인지 아닌지 확인
최대값으로 요소 검색
최소값으로 요소 검색
단순 유형 또는 단순 구조의 배열을 저널에 인쇄
배열의 지정된 차원에 있는 요소의 수를 반환
베열의 첫 번째 차원에서 새로 크기를 설정
소스 배열에서 지정된 수의 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 수신하는 요소에 삽입
지정된 인덱스로 시작하는 배열에서 지정된 수의 요소를 제거
지정된 인덱스로 시작하는 배열에서 지정된 수의 요소를 반전
배열 인텍싱의 방향을 설정
배열에서 요소의 수를 반환
첫 번째 차원을 기준으로 수열 정렬
동일 유형의 두 동적 배열 내용을 스왑
float 또는 double 유형의 배열을 주어진 형식의 ushort 유형의 배열에 복사합니다
float 또는 double 유형의 배열을 지정된 형식의 uchar 유형의 배열에 복사합니다
ushort 유형의 배열을 주어진 형식의 float 또는 double 유형의 배열로 복사합니다
uchar 유형의 배열을 지정된 형식의 float 또는 double 유형의 배열로 복사합니다