첫 번째 배열 차원에 있는 첫 번째 발견된 요소의 인덱스를 반환

다음 두 배열을 비교한 결과를 반환: 단순 유형 또는 맞춤형 구조 복합 개체

모든 동적 배열의 버퍼를 해제하고 0 차원의 크기를 0으로 설정

수열의 모든 요소를 단일 값으로 설정

지정된 값으로 배열을 채우기

단순 유형 또는 단순 구조의 배열을 저널에 인쇄

배열의 지정된 차원에 있는 요소의 수를 반환

베열의 첫 번째 차원에서 새로 크기를 설정

소스 배열에서 지정된 수의 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 수신하는 요소에 삽입

지정된 인덱스로 시작하는 배열에서 지정된 수의 요소를 제거

지정된 인덱스로 시작하는 배열에서 지정된 수의 요소를 반전

배열에서 요소의 수를 반환

첫 번째 차원을 기준으로 수열 정렬

float 또는 double 유형의 배열을 주어진 형식의 ushort 유형의 배열에 복사합니다

float 또는 double 유형의 배열을 지정된 형식의 uchar 유형의 배열에 복사합니다