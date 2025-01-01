CalendarEventByCountry
캘린더에서 사용할 수 있는 모든 이벤트에 대한 설명 배열을 지정된 국가 코드로 가져오기
|
int CalendarEventByCountry(
string country_code,
MqlCalendarEvent& events[]
);
매개변수
country_code
[in] 국가 코드명 (ISO 3166-1 alpha-2)
events[]
[out] 지정된 국가에 대한 모든 이벤트에 대한 설명 수신을 위한MqlCalendarEvent 유형 배열.
값 반환
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (일반 실행시간 오류),
- 4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (요청된 작업을 위한 메모리가 충분하지 않음),
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (요청시간 제한 초과),
- 다음에 대한 실행 실패 오류: ArrayResize()
예를 들어:
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- EU의 국가 코드 (ISO 3166-1 Alpha-2)
string EU_code="EU";
//--- EU 이벤트 가져오기
MqlCalendarEvent events[];
int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);
//--- 저널에 EU 이벤트 표시
if(events_count>0)
{
PrintFormat("EU events: %d",events_count);
ArrayPrint(events);
}
//---
}
/*
결과:
EU 이벤트: 56
[id] [type] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [event_code]
[ 0] 999010001 0 999 0 2 0 0 "ECB Non-monetary Policy Meeting"
[ 1] 999010002 0 999 0 2 0 0 "ECB Monetary Policy Meeting Account
[ 2] 999010003 0 999 0 3 0 0 "ECB Monetary Policy Press Conferenc
[ 3] 999010004 0 999 0 3 0 0 "ECB President Draghi Speech"
[ 4] 999010005 0 999 0 2 0 0 "ECB Vice President Constancio Speec
[ 5] 999010006 1 999 1 3 0 2 "ECB Deposit Facility Rate Decision"
[ 6] 999010007 1 999 1 3 0 2 "ECB Interest Rate Decision"
[ 7] 999010008 0 999 0 2 0 0 "ECB Economic Bulletin"
[ 8] 999010009 1 999 2 2 3 3 "ECB Targeted LTRO"
[ 9] 999010010 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Praet Sp
[10] 999010011 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Mersch S
...
*/
추가 참조
CalendarCountries, CalendarCountryById