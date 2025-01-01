//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- EU의 국가 코드 (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- EU 이벤트 가져오기

MqlCalendarEvent events[];

int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);

//--- 저널에 EU 이벤트 표시

if(events_count>0)

{

PrintFormat("EU events: %d",events_count);

ArrayPrint(events);

}

//---

}

/*

결과:

EU 이벤트: 56

[id] [type] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [event_code]

[ 0] 999010001 0 999 0 2 0 0 "ECB Non-monetary Policy Meeting"

[ 1] 999010002 0 999 0 2 0 0 "ECB Monetary Policy Meeting Account

[ 2] 999010003 0 999 0 3 0 0 "ECB Monetary Policy Press Conferenc

[ 3] 999010004 0 999 0 3 0 0 "ECB President Draghi Speech"

[ 4] 999010005 0 999 0 2 0 0 "ECB Vice President Constancio Speec

[ 5] 999010006 1 999 1 3 0 2 "ECB Deposit Facility Rate Decision"

[ 6] 999010007 1 999 1 3 0 2 "ECB Interest Rate Decision"

[ 7] 999010008 0 999 0 2 0 0 "ECB Economic Bulletin"

[ 8] 999010009 1 999 2 2 3 3 "ECB Targeted LTRO"

[ 9] 999010010 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Praet Sp

[10] 999010011 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Mersch S

...



*/