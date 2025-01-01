- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
공통 함수
특수 그룹에 포함되지 않은 범용 기능이 여기에 나열.
|
기능
|
액션
|
별도의 창에 메시지를 표시
|
개체 포인터의 유형을 반환
|
차트의 왼쪽 상단 코너에 코멘트를 출력
|
지정된 방법을 사용하여 배열에서 데이터를 변환
|
배열에서 데이터의 역변환을 수행
|
디버깅의 중지포인트 프로그램
|
엑스퍼트 어드바이저를 중지하고 차트에서 언로드
|
반환하는 개체포인터
|
시스템이 시작된 후 경과된 밀리초 수를 반환
|
시스템이 시작된 후 경과된 밀리초 수를 반환
|
MQL5 프로그램을 시작한 후 경과한 시간(마이크로초)을 반환
|
메시지 상자를 만들고 표시 및 관리
|
기간 내 초 수를 반환
|
사운드 파일을 재생
|
로그에 메시지 표시
|
미리 설정된 형식에 따라 로그 파일 심볼 및 값 세트를 포맷 및 인쇄
|
사전 결정된 변수 _LastError 값을 0으로 설정
|
데이터 세트 기반으로 이미지 리소스 생성
|
삭제: 동적으로 생성된 리소스 (해당 리소스에 할당된 메모리 사용 가능)
|
다음의 그래픽 리소스에서 데이터 읽기: ResourceCreate() 기능으로 생성 또는 컴파일 중EX5 파일에 저장
|
지정된 파일에 리소스를 저장
|
사전 정의된 변수 _LastError를 ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error와 동일한 값으로 설정
|
작업을 완료할 때 터미널 프로세스를 반환하는 코드를 설정
|
지정된 간격 내에 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트의 실행을 일시 중단
|
터미널이 작동을 완료하도록 명령
|
EA에 사용되는 지표의 표시/숨김 모드를 설정
|
테스트 결과를 기반으로 계산된 지정된 통계의 값을 반환
|
다음을 할 때 프로그램 작동 완료 명령을 제공테스트
|
테스트 중에 예금 자금을 에뮬레이트 함. 일부 자금 관리 시스템에 사용할 수 있습니다
|
테스트 과정에서 자금 인출 운영 에뮬레이트 함
|
가상 키 코드로 유니코드 문자를 반환
|
참조로 전달된 변수를 재설정 변수는 컨스트럭터가 있는 클래스 및 구조를 제외한 모든 유형일 수 있습니다.