공통 함수

특수 그룹에 포함되지 않은 범용 기능이 여기에 나열.

기능

액션

Alert

별도의 창에 메시지를 표시

CheckPointer

개체 포인터의 유형을 반환

Comment

차트의 왼쪽 상단 코너에 코멘트를 출력

CryptEncode

지정된 방법을 사용하여 배열에서 데이터를 변환

CryptDecode

배열에서 데이터의 역변환을 수행

DebugBreak

디버깅의 중지포인트 프로그램

ExpertRemove

엑스퍼트 어드바이저를 중지하고 차트에서 언로드

GetPointer

반환하는 개체포인터

GetTickCount

시스템이 시작된 후 경과된 밀리초 수를 반환

GetTickCount64

시스템이 시작된 후 경과된 밀리초 수를 반환

GetMicrosecondCount

MQL5 프로그램을 시작한 후 경과한 시간(마이크로초)을 반환

MessageBox

메시지 상자를 만들고 표시 및 관리

PeriodSeconds

기간 내 초 수를 반환

PlaySound

사운드 파일을 재생

Print

로그에 메시지 표시

PrintFormat

미리 설정된 형식에 따라 로그 파일 심볼 및 값 세트를 포맷 및 인쇄

ResetLastError

사전 결정된 변수 _LastError 값을 0으로 설정

ResourceCreate

데이터 세트 기반으로 이미지 리소스 생성

ResourceFree

삭제: 동적으로 생성된 리소스 (해당 리소스에 할당된 메모리 사용 가능)

ResourceReadImage

다음의 그래픽 리소스에서 데이터 읽기: ResourceCreate() 기능으로 생성 또는 컴파일 중EX5 파일에 저장

ResourceSave

지정된 파일에 리소스를 저장

SetUserError

사전 정의된 변수 _LastError를 ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error와 동일한 값으로 설정

SetReturnError

작업을 완료할 때 터미널 프로세스를 반환하는 코드를 설정

Sleep

지정된 간격 내에 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트의 실행을 일시 중단

TerminalClose

터미널이 작동을 완료하도록 명령

TesterHideIndicators

EA에 사용되는 지표의 표시/숨김 모드를 설정

TesterStatistics

테스트 결과를 기반으로 계산된 지정된 통계의 값을 반환

TesterStop

다음을 할 때 프로그램 작동 완료 명령을 제공테스트

TesterDeposit

테스트 중에 예금 자금을 에뮬레이트 함. 일부 자금 관리 시스템에 사용할 수 있습니다

TesterWithdrawal

테스트 과정에서 자금 인출 운영 에뮬레이트 함

TranslateKey

가상 키 코드로 유니코드 문자를 반환

ZeroMemory

참조로 전달된 변수를 재설정 변수는 컨스트럭터가 있는 클래스 및 구조를 제외한 모든 유형일 수 있습니다.