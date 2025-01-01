별도의 창에 메시지를 표시

차트의 왼쪽 상단 코너에 코멘트를 출력

지정된 방법을 사용하여 배열에서 데이터를 변환

배열에서 데이터의 역변환을 수행

엑스퍼트 어드바이저를 중지하고 차트에서 언로드

미리 설정된 형식에 따라 로그 파일 심볼 및 값 세트를 포맷 및 인쇄

사전 결정된 변수 _LastError 값을 0으로 설정

삭제: 동적으로 생성된 리소스 (해당 리소스에 할당된 메모리 사용 가능)

사전 정의된 변수 _LastError를 ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error와 동일한 값으로 설정

작업을 완료할 때 터미널 프로세스를 반환하는 코드를 설정

지정된 간격 내에 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트의 실행을 일시 중단

EA에 사용되는 지표의 표시/숨김 모드를 설정

테스트 결과를 기반으로 계산된 지정된 통계의 값을 반환

테스트 중에 예금 자금을 에뮬레이트 함. 일부 자금 관리 시스템에 사용할 수 있습니다