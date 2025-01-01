|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 운영체계와 터미널 데이터를 가져옵니다
string os_ver = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION); // 유저의 운영 체계
string name = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME); // 터미널 이름
string path = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH); // 터미널이 실행된 폴더
string data = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH); // 터미널 데이터를 저장하는 폴더
string common = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // 컴퓨터에 설치된 모든 클라이언트 터미널의 공통 폴더
//--- 얻은 데이터를 저널로 보냅니다.
PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s", os_ver, name, path, data, common);
/*
OS: Windows 10 build 19045
Terminal: MetaTrader 5
- Path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5
- Data path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5
- Common Data path: C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
*/
}