//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 운영체계와 터미널 데이터를 가져옵니다

string os_ver = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION); // 유저의 운영 체계

string name = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME); // 터미널 이름

string path = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH); // 터미널이 실행된 폴더

string data = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH); // 터미널 데이터를 저장하는 폴더

string common = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // 컴퓨터에 설치된 모든 클라이언트 터미널의 공통 폴더



//--- 얻은 데이터를 저널로 보냅니다.

PrintFormat("OS: %s

Terminal: %s

- Path: %s

- Data path: %s

- Common Data path: %s", os_ver, name, path, data, common);

/*

OS: Windows 10 build 19045

Terminal: MetaTrader 5

- Path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5

- Data path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5

- Common Data path: C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common

*/

}