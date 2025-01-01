문서화섹션
mql5 프로그램 환경의 해당 속성 값을 반환. 속성은 문자열 유형이어야 합니다.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // 속성의 식별자
   );

매개변수

property_id

[in] 속성의 식별자. ENUM_TERMINAL_INFO_STRING 열거 값 중 하나일 수 있습니다.

값 반환

string 유형의 값.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 운영체계와 터미널 데이터를 가져옵니다
   string os_ver  = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION);      // 유저의 운영 체계
   string name    = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME);            // 터미널 이름
   string path    = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);            // 터미널이 실행된 폴더
   string data    = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);       // 터미널 데이터를 저장하는 폴더
   string common  = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // 컴퓨터에 설치된 모든 클라이언트 터미널의 공통 폴더
 
//--- 얻은 데이터를 저널로 보냅니다.
   PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s"os_vernamepathdatacommon);
   /*
   OSWindows 10 build 19045
   TerminalMetaTrader 5
   - PathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Data pathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Common Data pathC:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
   */
  }