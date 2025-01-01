문서화섹션
MQL5 リファレンスチャート操作ChartFirst 

ChartFirst

클라이언트 터미널의 첫 번� 차트의 ID를 반환

long  ChartFirst();

값 반환

차트 ID.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 클라이언트 터미널에 열린 첫 번째 차트의 ID를 가져옵니다.
   long            chart_idChartFirst();
   
//--- 획득한 ID를 사용하여 차트 심볼 및 기간을 추가로 가져옵니다.
   string          symbol  = ChartSymbol(chart_id);
   ENUM_TIMEFRAMES period  = ChartPeriod(chart_id);
   
//--- 클라이언트 터미널의 첫 번째 차트 설명을 저널에 표시합니다.
   PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s"chart_idsymbolStringSubstr(EnumToString(period), 7));
   /*
   결과:
   ID of the first chart of the client terminal133246248352168440chart symbolEURUSDchart periodM1
   */
  }