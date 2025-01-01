//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 클라이언트 터미널에 열린 첫 번째 차트의 ID를 가져옵니다.

long chart_id= ChartFirst();



//--- 획득한 ID를 사용하여 차트 심볼 및 기간을 추가로 가져옵니다.

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

ENUM_TIMEFRAMES period = ChartPeriod(chart_id);



//--- 클라이언트 터미널의 첫 번째 차트 설명을 저널에 표시합니다.

PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s", chart_id, symbol, StringSubstr(EnumToString(period), 7));

/*

결과:

ID of the first chart of the client terminal: 133246248352168440, chart symbol: EURUSD, chart period: M1

*/

}