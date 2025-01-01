- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistorySelect
지정된 기간 동안의 거래 및 주문 기록을 검색합니다.
bool HistorySelect(
Parameter
from_date
[in] 요청 시작일.
to_date
[in] 요청 종료일.
반환값
성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
참고
HistorySelect() 는 mql5 프로그램에서 주문 목록과 거래 목록을 만들어 해당 함수를 사용하여 목록 요소를 추가로 참조합니다. 거래 목록의 크기는 HistoryDealsTotal() 함수를 사용하여 반환할 수 있으며, 내역에서의 주문 목록의 크기는 HistoryOrdersTotal()를 사용하여 얻을 수 있습니다. HistoryOrderGetTicket()는 주문 목록의 아이템을 더 잘 선택하므로 HistoryDealGetTicket() 거래 목록의 아이템을 더 잘 선택해야 합니다.
HistoryOrderSelect()를 사용한 후, 티켓별 주문 검색이 성공적으로 완료되면 mql5 프로그램에서 사용할 수 있는 주문 내역 목록이 재설정되고 발견된 주문으로 다시 채워집니다. mql5 프로그램에서 사용할 수 있는 거래 목록에도 동일한 사항이 적용됩니다 - 티켓 번호로 거래를 성공적으로 수신한 경우 HistoryDealSelect()에 의해 재설정되고 다시 채워집니다.
예:
void OnStart()
참고 항목