GlobalVariablesFlush
모든 글로벌 변수의 내용을 디스크에 강제 저장.
void GlobalVariablesFlush();
값 반환
반환 값 없음.
주의
터미널은 작업이 완료되면 모든 글로벌 변수를 기록하지만 갑작스러운 컴퓨터 작동 오류 시 데이터가 손실될 수 있습니다. 이 함수는 만일의 경우에 글로벌 변수를 저장하는 프로세스를 독립적으로 제어할 수 있도록 합니다.