ArraySwap
동일한 유형의 두 동적 배열의 내용을 스왑. 다차원 배열의 경우 첫 번째 요소를 제외한 모든 차원의 요소 수가 일치해야 합니다.
|
bool ArraySwap(
매개변수
array1[]
[in][out] 숫자 유형의 배열.
array2[]
[in][out] 숫자 유형의 배열.
반환 값
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환. 이 경우, GetLastError()는 ERR_INVALID_ARRAY 에러 코드를 반환합니다.
참고
함수는 첫 번째 배열을 제외하고 유형이 동일하고 크기가 동일한 동적 배열을 허용합니다. 정수 유형의 경우 기호는 무시됩니다. 즉, char==uchar)
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조