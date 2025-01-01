- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
ResourceCreate
데이터 세트를 기반으로 이미지 리소스를 생성. 이 기능에는 두 가지 변수가 있습니다:
파일을 기반으로 리소스 생성
|
bool ResourceCreate(
|
bool ResourceCreate(
매개변수
resource_name
[in] 리소스 이름.
data[][]
[in] 전체 이미지를 만들기 위한 1차원 또는 2차원 배열..
img_width
[in] 이미지 형식으로 리소스에 배치될 직사각형 이미지 영역의 너비(픽셀). data_width 값보다 클 수 없습니다.
img_height
[in] 이미지 형식으로 리소스에 배치할 직사각형 이미지 영역의 높이(픽셀).
data_xoffset
[in] 이미지의 직사각형 영역의 오른쪽 수평 간격 띄우기.
data_yoffset
[in] 이미지의 직사각형 영역의 수직 아랫쪽 간격 띄우기.
data_width
[in] 1차원 배열에만 필요. 데이터 세트에서 이미지 전체 너비를 나타냅니다. data_width=0 이면, img_width와 같은 것으로 간주됩니다. 2차원 배열의 경우 매개변수는 무시되며 data[] 배열의 두 번째 차원과 동일하다고 가정합니다.
color_format
[in] ENUM_COLOR_FORMAT 열거의 값에서의 색 처리 방법.
값 반환
성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수를 호출. 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다:
- 4015 – ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (동적 및 정적 리소스의 동일한 이름)
- 4016 – ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (리소스를 찾을 수 없음)
- 4017 – ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (이 리소스 유형이 지원되지 않음)
- 4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (리소스 이름이 너무 긺)
주의
두 번째 버전의 함수가 서로 다른 너비, 높이 및 이동 매개변수를 사용하여 동일한 리소스를 생성하도록 요청하면 새 리소스가 생성되지 않고 기존 리소스를 업데이트하기만 하면 됩니다.
기능의 첫 번째 버전은 파일로부터 이미지와 소리를 업로드하는 데 사용되며, 두 번째 버전은 이미지 동적 생성에만 사용됩니다.
이미지는 24비트 또는 32비트의 색 심도를 가진 BMP 형식이어야 합니다. 사운드는 WAV 형식에서만 사용할 수 있습니다. 리소스의 크기는 16 Mb를 초과할 수 없습니다.
|
식별자
|
설명
|
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
|
알파 채널의 구성 요소는 무시됩니다.
|
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
|
색상 구성 요소가 단자에서 처리되지 않습니다(사용자가 올바르게 설정해야함)
|
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
|
색상 구성요소는 단말기에서 처리됩니다
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조
Resources, ObjectCreate(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE