#property 설명 "CalendarValueLastByEvent 함수 사용 예시"

#property 설명 " Nonfarm 급여 보고서의 공개를 추적용."

#property 설명 "이를 위해 현재 변경 ID 가져오기"

#property 설명 " 캘린더 데이터베이스의. 그 다음 수신하기 위해 이 ID를 사용"

#property 설명 " 타이머 조사를 통한 새로운 이벤트만"

//+------------------------------------------------------------------+

//| 엑스퍼트 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 타이머 생성

EventSetTimer(60);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 엑스퍼트 초기화 해제 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 타이머 파괴

EventKillTimer();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 엑스퍼트 틱 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 타이머 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- 캘린더 데이터베이스 변경 ID

static ulong calendar_change_id=0;

//--- 첫 번째 시작 속성

static bool first=true;

//--- 이벤트 ID

static ulong event_id=0;

//--- 이벤트명

static string event_name=NULL;

//--- 이벤트 값 배열

MqlCalendarValue values[];

//--- 초기화 수행 - 현재 calendar_change_id 가져오기

if(first)

{

MqlCalendarEvent events[];

//--- 미국의 국가 코드 (ISO 3166-1 Alpha-2)

string USA_code="US";

//--- USA의 이벤트 가져오기

int events_count=CalendarEventByCountry(USA_code,events);

//--- '이벤트' 배열에서 필요한 이벤트의 포지션

int event_pos=-1;

//--- 저널에 USA 이벤트 표시

if(events_count>0)

{

PrintFormat("%s: USA events: %d",__FUNCTION__,events_count);

for(int i=0;i<events_count;i++)

{

string event_name_low=events[i].name;

//--- 이벤트명을 소문자로 변경

if(!StringToLower(event_name_low))

{

PrintFormat("StringToLower() returned %d error",GetLastError());

//--- 시간 전에 나가기

return;

}

//--- "논팜 페이롤" 이벤트를 찾기

if(StringFind(event_name_low,"nonfarm payrolls")!=-1)

{

//--- 이벤트를 발견, 그 ID를 기억하기

event_id=events[i].id;

//--- "논팜 페이롤" 이벤트명 쓰기

event_name=events[i].name;

//--- 'events[]' 배열에 이벤트의 포지션 기억하기

event_pos=i;

//--- 캘린더 이름에 "논팜 페이롤"가 포함된 여러 이벤트가 있음을 명심하십시오

PrintFormat("Event \"Nonfarm Payrolls\" found: event_id=%d event_name=%s",event_id,event_name);

//--- 이 예시를 더 잘 이해하기 위해 '브레이크' 연산자를 언급하여 모든 이벤트를 보기

break;

}

}

//--- "논팜 페이롤" 후 이벤트를 삭제하여 목록을 줄임

ArrayRemove(events,event_pos+1);

//--- 보다 편리한 분석을 위해 9개의 이벤트트를 "Nonfarm Payroll" 앞에 두기

ArrayRemove(events,0,event_pos-9);

ArrayPrint(events);

}

else

{

PrintFormat("%s: CalendarEventByCountry(%s) returned 0 events, error code=%d",

USA_code,__FUNCTION__,GetLastError());

//--- 작업이 실패로 완료되었으니 타이머의 다으 음 호출 중에 다시 시도하십시오

return;

}



//--- 지정된 이벤트에 대한 캘린더 데이터베이스 변경 ID를 가져오기

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

//--- 이 코드 블록은 첫 번째 실행 중에 실행할 수 없지만 그래도 추가해 보십시오

PrintFormat(""%s: Received the Calendar database current ID: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- 타이머의 다음 이벤트 전에 플래그를 설정하고 종료하십시오

first=false;

return;

}

else

{

//--- 데이터가 수신되지 않았으니(첫 번째 실행에서는 정상), 오류를 확인하십시오

int error_code=GetLastError();

if(error_code==0)

{

PrintFormat("%s: 캘린더 데이터베이스 현재 ID를 수신했습니다: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- 타이머의 다음 이벤트 전에 플래그를 설정하고 종료십시오

first=false;

//--- 이제 calendar_change_id 값을 가집니다

return;

}

else

{

//--- 그리고 이는 진짜 오류입니다

PrintFormat("%s: event_id=%d에 대한 값을 가져오는 데 실패했습니다",__FUNCTION__,event_id);

PrintFormat("Error code: %d",error_code);

//--- 작업이 실패로 완료되었으니 타이머의 다음 호출 중에 다시 시도하십시오

return;

}

}

}



//--- 캘린더 변경 ID (change_id)의 마지막 알려진 값이 있습니다.

ulong old_change_id=calendar_change_id;

//--- Nonfarm Payrolls 이벤트 값을 확인

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

PrintFormat("%s: 새 이벤트를 수신 \"%s\": %d",

__FUNCTION__,event_name,ArraySize(values));

//--- 저널에 'values' 배열의 데이터를 표시

ArrayPrint(values);

//--- 저널에 이전 및 새 캘린더 ID의 값을 표시

PrintFormat("%s: 이전 change_id=%d, new change_id=%d",

__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);

/*

여기에 "논팜 페이롤" 데이터 릴리스를 처리하는 코드를 쓰기

*/

}

//---

}

/*

결과:

OnTimer: USA events: 202

Event "Nonfarm Payrolls" found: event_id=840030016 event_name=Nonfarm Payrolls

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserved]

[0] 840030007 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-yy" "CPI y/y" 0

[1] 840030008 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy-yy" "Core CPI y/y" 0

[2] 840030009 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-nsa" "CPI n.s.a." 0

[3] 840030010 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy" "Core CPI" 0

[4] 840030011 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-mm" "수입 가격 인덱스 m/m" 0

[5] 840030012 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-yy" "수입 가격 인덱스 y/y" 0

[6] 840030013 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-mm" "수출 가격 인덱스 m/m" 0

[7] 840030014 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-yy" "수출 가격 인덱스 y/y" 0

[8] 840030015 1 3 2 0 840 1 2 0 1 "https://www.bls.gov" "unemployment-rate" "실업률" 0

[9] 840030016 1 3 2 0 840 4 3 1 0 "https://www.bls.gov" "nonfarm-payrolls" "Nonfarm Payrolls" 0

OnTimer: 캘린더 데이터베이스 현재 ID를 수신했습니다: change_id=33986560



*/