MQL5 リファレンスDirectXの操作DXDraw
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDraw
DXBufferSet()에 있는 정점 버퍼 세트의 정점을 렌더링.
bool DXDraw(
매개변수
컨텍스트
[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.
start=0
[in] 렌더링을 위한 첫 번째 정점의 인덱스.
count=WHOLE_ARRAY
[in] 렌더링할 정점의 수.
값 반환
실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
주의
정점을 렌더링하기 위해 DXShaderSet()를 사용하여 셰이더를 미리 설정해야 합니다.