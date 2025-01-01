문서화섹션
DXBufferSet()에 있는 정점 버퍼 세트의 정점을 렌더링.

bool  DXDraw(
   int   context,               // 그래픽 컨텍스트 핸들 
   uint  start=0,               // 첫 번째 정점 인덱스
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // 꼭지점 수
   );

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

start=0

[in]  렌더링을 위한 첫 번째 정점의 인덱스.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  렌더링할 정점의 수.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

주의

정점을 렌더링하기 위해 DXShaderSet()를 사용하여 셰이더를 미리 설정해야 합니다.