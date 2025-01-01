|
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 거래와 주문 히스토리 요청
if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))
{
Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- 계정의 모든 과거 주문 목록에 의한 루프
int total=HistoryOrdersTotal();
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- 루프 인덱스를 통해 리스트에서 주문 티켓 가져오기
ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);
if(ticket==0)
continue;
//--- 주문 유형을 가져오고 선택한 주문의 문자열 속성 목록에 대한 헤더를 표시
string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticket, ORDER_TYPE));
PrintFormat("String properties of an history order %s #%I64u:", type, ticket);
//--- 헤더 아래에서 선택한 주문의 모든 문자열 속성을 인쇄
HistoryOrderPropertiesStringPrint(ticket, 16);
}
/*
결과:
String properties of an history order Buy #2646074112:
Comment: [tp 1.09137]
Symbol: EURUSD
External ID:
String properties of an history order Buy #2646131906:
Comment:
Symbol: EURUSD
External ID:
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 저널에서 선택한 주문 히스토리의 문자열 속성을 표시 |
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryOrderPropertiesStringPrint(const long ticket, const uint header_width=0)
{
uint w=0;
string header="";
string value="";
//--- 헤더 텍스트와 헤더 필드의 너비를 정의합니다.
//--- 헤더 너비가 0과 같은 함수에 전달되면 너비는 헤더 줄 크기 + 1이 됩니다.
header="Comment:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- 저널에 지정된 헤더 너비의 코멘트를 가져오고 표시
if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_COMMENT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
//--- 주문이 접수된 심볼을 저널에 표시
header="Symbol:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_SYMBOL, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
//--- 외부 시스템의 주문 ID를 저널에 표시
header="External ID:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_EXTERNAL_ID, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 주문 유형 설명을 반환 |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
{
switch(type)
{
case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");
case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");
case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");
case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");
case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");
case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");
case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");
case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");
default : return("Unknown order type: "+(string)type);
}
}