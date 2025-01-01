GlobalVariablesDeleteAll

클라이언트 터미널의 글로벌 변수를 삭제.

int GlobalVariablesDeleteAll(

string prefix_name=NULL,

datetime limit_data=0

);

매개변수

prefix_name=NULL

[in] 제거할 접두사 글로벌 변수 이름 지정. 접두사 NULL 또는 빈 문자열을 지정하면 데이터 조건을 충족하는 모든 변수가 삭제됩니다.

limit_data=0

[in] 글로벌 변수를 마지막으로 수정한 시점으로 선택할 날짜. 함수는 이 날짜 이전에 변경된 전역 변수를 제거합니다. 매개변수가 0이면 첫 번째 기준(접두사)을 충족하는 모든 변수가 삭제됩니다.

값 반환

삭제된 변수의 수.

주의

두 옵션이 모두 0(prefix_name = NULL 및 limit_data = 0)이면 함수는 터미널의 모든 글로벌 변수를 삭제합니다. 두 매개변수를 모두 지정하면 두 매개변수에 해당하는 글로벌 변수가 삭제됩니다.

글로벌 변수는 마지막 사용 후 4주 동안 클라이언트 터미널에 존재하면 자동으로 삭제됩니다.