MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariablesDeleteAll
클라이언트 터미널의 글로벌 변수를 삭제.
|
int GlobalVariablesDeleteAll(
매개변수
prefix_name=NULL
[in] 제거할 접두사 글로벌 변수 이름 지정. 접두사 NULL 또는 빈 문자열을 지정하면 데이터 조건을 충족하는 모든 변수가 삭제됩니다.
limit_data=0
[in] 글로벌 변수를 마지막으로 수정한 시점으로 선택할 날짜. 함수는 이 날짜 이전에 변경된 전역 변수를 제거합니다. 매개변수가 0이면 첫 번째 기준(접두사)을 충족하는 모든 변수가 삭제됩니다.
값 반환
삭제된 변수의 수.
주의
두 옵션이 모두 0(prefix_name = NULL 및 limit_data = 0)이면 함수는 터미널의 모든 글로벌 변수를 삭제합니다. 두 매개변수를 모두 지정하면 두 매개변수에 해당하는 글로벌 변수가 삭제됩니다.
글로벌 변수는 마지막 사용 후 4주 동안 클라이언트 터미널에 존재하면 자동으로 삭제됩니다.