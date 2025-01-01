- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToShortArray
함수 심볼은 문자열을 ushort 유형의 지정된 위치에 복사. 복사된 요소의 수를 반환.
int StringToShortArray(
매개변수
text_string
[in] 복사할 문자열
array[]
[out] ushort 유형의 배열(wchar_t 유형의 아날로그).
start=0
[in] 복사가 시작되는 포지션. 기본 - 0.
count=-1
[in] 복사할 배열 요소의 수. 결과 문자열의 길이를 정의. 기본값은 -1이며, 이는 배열 끝까지 복사하거나 터미널 0까지 복사함을 의미합니다. 터미널 0도 수신인의 배열에 복사되며, 이 경우 동적 배열의 크기를 문자열 크기로 늘릴 수 있습니다. 동적 배열의 크기가 문자열 길이를 초과하면, 배열 크기가 줄어들지 않습니다.
값 반환
복사된 요소의 수.
예:
//+------------------------------------------------------------------+
