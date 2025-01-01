문서화섹션
현재 주문 수를 반환합니다.

int  OrdersTotal();

반환값

int 유형의 값.

참고

현재 보류 주문을 클라이언트 터미널의 "도구 상자"의 "거래"탭에도 표시되는 포지션과 혼동하지 마십시오 주문은 거래를 수행하기 위한 요청이며, 포지션은 하나 이상의 거래의 결과입니다.

포지션 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTINGACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)의 "netting" 해석의 경우, 언제든지 하나의 포지션이 하나의 심볼에 대해 존재할 수 있습니다. 이 포지션은 하나 이상의 거래의 결과입니다. Toolbox 창의 Trading 탭에도 표시되는 유효한 보류 주문과 포지션을 혼동하지 마십시오

개별 포지션이 허용되는 경우 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), 하나의 심볼로 여러 포지션을 오픈할 수 있습니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 계정의 활성 펜딩 주문 수를 저널에 가져와 인쇄
   int total=OrdersTotal();
   Print("Number of active pending orders on the account: "total);
   /*
  결과:
   Number of active pending orders on the account2
   */
  }

