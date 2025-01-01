//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 계정의 활성 펜딩 주문 수를 저널에 가져와 인쇄

int total=OrdersTotal();

Print("Number of active pending orders on the account: ", total);

/*

결과:

Number of active pending orders on the account: 2

*/

}