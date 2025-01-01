- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
파일 기능
파일 작업을 위한 기능 그룹입니다.
보안상의 이유로 파일 작업은 MQL5 언어로 엄격하게 제어됩니다. MQL5를 사용하여 파일 작업을 수행하는 파일은 파일 샌드박스 외부에 있을 수 없습니다.
작업 파일을 찾을 수 있는 디렉토리는 두 개(하위 디렉토리 포함)입니다:
- terminal_data_folder\MQL5\FILES\ (터미널 메뉴에서 "파일" - "데이터 디렉토리 열기"를 선택);
- 컴퓨터에 설치된 모든 터미널의 공통 폴더 - 일반적으로 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files 디렉토리에 위치.
TerminalInfoString() 함수를 사용하여 ENUM_TERMINAL_INFO_STRING 열거를 사용하여 이러한 카탈로그의 이름을 가져오는 프로그램 메서드가 있습니다:
|
//--- 터미널 데이터를 저장하는 폴더
다른 디렉토리의 파일을 사용하는 것은 금지됨.
파일 기능을 통해 소위 "이름 지정 파이프"로 작업할 수 있습니다. 이를 위하여, 적절한 매개변수를 사용하여 FileOpen() 기능을 호출하기만 하면 됩니다.
|
기능
|
액션
|
파일 또는 폴더 열기/대화상자 생성
|
지정된 필터에 따라 디렉토리에서 파일 검색을 시작
|
FileFindFirst() 기능으로 시작한 검색을 계속 진행
|
검색 핸들을 닫기
|
지정된 이름과 플래그가 있는 파일을 열기
|
지정된 파일을 삭제
|
입력/출력 파일 버퍼에 남아있는 모든 데이터를 디스크에 작성
|
파일의 정수 속성을 가져오기
|
읽는 과정에서 파일의 끝을 정하기
|
읽는 과정 중 텍스트 파일에서 줄의 끝을 정하기
|
이전에 연 파일을 닫기
|
파일이 있는지 확인
|
로컬 또는 공유 폴더에서 다른 파일로 원본 파일 복사
|
파일 이동 또는 이름 변경
|
BIN 유형의 파일에서 문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 읽기
|
CSV의 파일에서 현재 위치에서 구분 기호(또는 텍스트 줄의 끝)까지 문자열을 입력하고읽고 문자열을 bool 유형 갑으로 변환
|
CSV 파일에서 다음 형식중 하나의 문자열을 읽습니다: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" 또는 "HH:MM:SS" - 이 값을 날짜시간 값으로 변환
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 이중 값을 읽기
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 플로트(float) 값을 읽기
|
파일 포인터의 현재 위치에서 int, short 또는 char 값을 읽기
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 long 유형 값 읽기
|
CSV 파일의 현재 포지션에서 구분 기호(또는 텍스트 줄의 끝)까지 문자열을 읽기 및 문자열을 이중값으로 변환
|
파일에서 파일 포인터의 현재 포지션의 문자열 읽기
|
바이너리 파일의 내용을 파일 포인터의 현재 포지션에서 매개변수로 전달된 구조로 읽기
|
파일 포인터의 포지션을 지정된 바이트 수만큼 지정된 포지션으로 이동
|
해당 열기 파일의 크기를 반환
|
해당 열기 파일의 파일 포인터의 현재 포지션을 반환
|
CSV 또는 TXT 유형의 파일에 데이터 쓰기
|
문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 BIN 유형 파일에 쓰기
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 double 유형의 값을 쓰기
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 float 유형의 값 쓰기
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 int 유형의 값 쓰기
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 long 유형의 값 쓰기
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 시작하여 BIN 또는 TXT 파일에 문자열 매개변수 값을 쓰기
|
파일 포인터에서 현재 포지션에서 시작하여 매개변수로 전달된 구조의 내용을 바이너리 파일에 쓰기
|
지정된 바이너리 파일의 모든 데이터를 전달된 일련의 숫자 유형 또는 단순 구조로 읽기
|
매개변수로 전달된 배열의 모든 요소를 바이너리 파일에 쓰기
|
Files 디렉토리에 폴더를 생성
|
선택된 디렉토리를 제거 폴더가 비어있지 않으면 제거할 수 없습니다.
|
지정된 폴더의 모든 파일을 삭제
파일이FileOpen()을 사용하여 쓰기 위해 열려 있는 경우 경로에 지정된 모든 하위 폴더가 없으면 하위 폴더가 생성됩니다.