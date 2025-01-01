Char, Short, Int 및 Long 타입

char 유형은 1바이트의 메모리(8비트)를 사용하며 이진 표기법 2^8=256 값으로 표현할 수 있습니다. char 유형에는 양의 값과 음의 값이 모두 포함될 수 있습니다. 값의 범주는 -128 부터 127 까지 입니다.

uchar 정수 타입도 char 타입뿐만 아니라 1바이트의 메모리를 차지하지만 uchar는 이와 달리 양의 값에만 사용됩니다. 최소값은 0이고 최대값은 255입니다. uchar 유형의 이름에서 첫번째 문자 u는 unsigned의 약자입니다.

short 유형의 크기는 2바이트(16비트)이므로 2와 같은 값 범위를 전력 16: 2^16 = 65 536으로 표시할 수 있습니다.short 유형은 부호화된 유형이며 양의 값과 음의 값을 모두 포함하므로 값의 범위는 -32 768에서 32 767 사이입니다.

부호 없는 short 타입은 크기가 2바이트인 ushort 유형입니다. 최소값은 0, 최대값은 65 535 입니다.

int 유형의 크기는 4바이트(32비트)입니다. 최소값은 -2 147 483 648, 최대값은 2 147 483 647 입니다.

부호 없는 정수 유형은 uint 입니다. 4바이트의 메모리가 소요되며 0부터 4 294 967 295 까지의 정수를 표현할 수 있습니다.

long 타입의 크기는 8바이트 (64비트)입니다. 최소값은 -9 223 372 036 854 775 808, 최대값은 9 223 372 036 854 775 807 입니다.

ulong 타입은 또한 8바이트를 차지하며 값을 0부터 18 446 744 073 709 551 615까지 저장할 수 있습니다.

예제:

char ch=12;

short sh=-5000;

int in=2445777;

부호 없는 정수 유형은 음수 값을 저장하도록 설계되지 않았기 때문에 음수 값을 설정하려고 하면 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다. 이러한 간단한 스크립트는 무한 루프(loop)로 이어집니다:

//--- 무한 루프

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<128;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

}

}

올바른 변수는:

//--- 올바른 변수

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<=127;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

if(ch==127) break;

}

}

결과:

ch= -128 u_ch= 128

ch= -127 u_ch= 129

ch= -126 u_ch= 130

ch= -125 u_ch= 131

ch= -124 u_ch= 132

ch= -123 u_ch= 133

ch= -122 u_ch= 134

ch= -121 u_ch= 135

ch= -120 u_ch= 136

ch= -119 u_ch= 137

ch= -118 u_ch= 138

ch= -117 u_ch= 139

ch= -116 u_ch= 140

ch= -115 u_ch= 141

ch= -114 u_ch= 142

ch= -113 u_ch= 143

ch= -112 u_ch= 144

ch= -111 u_ch= 145

...

예제:

//--- 부호가 없는 유형에는 음수 값을 저장할 수 없습니다

uchar u_ch=-120;

ushort u_sh=-5000;

uint u_in=-401280;

16진수: 숫자 0-9, 10-15의 a-f 또는 A-F 문자, 0x 또는 0X로 시작합니다.

예제:

0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7

정수 변수의 경우 값을 B 접두사를 사용하여 이진 형식으로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 세션의 작업 시간을 int 유형 변수로 인코딩하고 필요한 알고리즘에 따라 거래 세션에 대한 정보를 사용할 수 있습니다:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 근무 시간에 대해 1을 설정하고 근무하지 않는 시간에 대해 0을 설정합니다

int AsianSession =B'111111111'; // 아시아 세션 0:00 ~ 9:00

int EuropeanSession=B'111111111000000000'; // 유럽 세션 9:00 - 18:00

int AmericanSession =B'111111110000000000000011'; // 미국 세션 16:00 - 02:00

//--- 세션의 수치 값 구하기

PrintFormat("아시아 세션 시간의 값은 =%d",AsianSession);

PrintFormat("유럽 세션 시간의 값은 %d",EuropeanSession);

PrintFormat("미국 세션 시간의 값은 %d",AmericanSession);

//--- 이제 세션의 작업 시간에 대한 문자열 표현을 표시하겠습니다

Print("아시아 세션 ",GetHoursForSession(AsianSession));

Print("유럽 세션 ",GetHoursForSession(EuropeanSession));

Print("미국 세션 ",GetHoursForSession(AmericanSession));

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 세션의 작업 시간을 문자열로 반환 |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetHoursForSession(int session)

{

//--- 확인하려면, AND 비트 연산 및 1 비트 <<=1 의 좌측 시프트를 사용하십시오

//--- 가장 낮은 비트부터 검사를 시작합니다

int bit=1;

string out="working hours: ";

//--- 0에서 시작하여 최대 23까지 24비트를 모두 검사합니다.

for(int i=0;i<24;i++)

{

//--- 수의 비트 상태 수신

bool workinghour=(session&bit)==bit;

//--- 메시지에 시간 수를 추가

if(workinghour )out=out+StringFormat("%d ",i);

//--- 왼쪽으로 한 비트씩 이동하여 다음 값 확인

bit<<=1;

}

//--- 결과 문자열

return out;

}

더 보기

타입캐스팅